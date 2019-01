Storspillende Landin: Jeg vil hidse folk op

HERNING (Ekstra Bladet): Mr. 50 procent!

Niklas Landin lukkede nok engang butikken mod Østrig på en dag, da offensiven brændte skud på skud i de første 20 minutter.

- Vi manglede tempo, og så brænder vi utroligt meget. Vi spiller os jo egentlig til okay chancer, men som jeg ser det, er der ikke nok tempo i vores spil fremad banen. Men over 60 minutter leverer vi egentlig på et acceptabelt niveau i forsvaret, siger Niklas Landin

Men hvorfor brænder folk så grusomt – nervøsitet?

- Vi spiller jo mod nogen, der også er i stand til at forberede sig, og jeg er også ret sikker på, at de samme syv spillere ikke var blevet ved med at brænde, hvis de havde spillet resten af kampen. Jeg har en formodning om, at de har en psyke, der gør, at de sagtens kan komme tilbage i kampen. Det var i starten af kampen, vi valgte at bruge alle de brændte skud.

To mål på et kvarter er trods alt sjældent…

- Det er det. Men det skyldes mest tempoet, synes jeg. Vi løb jo ikke, som vi har gjort i de første par kampe, så det blev en lidt skidt start i dag. Bestemt ikke sådan vi ønskede at starte, men vi fik kæmpet os ud af tingene.

Du står pænt godt i målet. Er du enig?

- Jow tak. Det var rigtigt fint, men jeg synes igen, at jeg og forsvaret har fået en rigtig god dialog om skytterne. Hvis jeg siger, vi skal skifte hjørne, så har forsvaret også tillid til, at vi godt kan gøre det, så det ikke altid bliver det samme, du ved: Forsvaret har langt hjørne, jeg har kort. Vi kan ændre det, og det forvirrer modstanderne.

Der er gejst for alle pengene, når der går ild i Landin. Foto: Jens Dresling

Du fik jublet igennem et par gange – var det bare en ud-af-kroppen oplevelse?

- Det er jo lige så meget for at opildne holdet, tilskuerne – mig selv. Når tilskuerne er med, og medspillerne får den der glød i øjnene, så ruller vi modstanderne over.

De trængte altså til et los i røven?

- Nej, og det er lige så meget for mig selv. At være ærgerrig og også ville tage den næste plus at vise modstanderne, at der ikke er noget at komme efter.

Casper U. Mortensen skal testes onsdag i håbet om, at han kan spille torsdag mod Norge.

- Jeg vil meget gerne kunne bringe hans fart, siger Nikolaj Jacobsen, der efterhånden også regner det for sikkert, at Henrik Toft bliver klar til at spille i mellemrunden.

