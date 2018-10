Stort chok: Danmarks største landsholdsstjerne misser EM

De danske forhåbninger om et stort resultat ved EM i håndbold til december led torsdag et knæk.

Stjerne-backen Stine Jørgensen er ude.

Den skade, som hun pådrog sig i weekenden i Champions League-kampen mod Metz er så alvorlig, at hun skal gennemgå en operation.

Det skriver hendes arbejdsgiver, Odense Håndbold.

- Efter grundig undersøgelse og scanning af knæet står det nu fast, at landsholdsanføreren har fået en meniskskade og skal opereres.

- Skaden betyder, at 28-årige Stine Jørgensen efter alt at dømme vil være ude i 6-8 uger, skriver klubben.

Cheftræner i Odense, Jan Pytlick, ærgrer sig.

- Det er selvfølgelig et stort tab for holdet, at Stine er ude i den her periode, hvor vi har så mange kampe. Jeg er også ked af det på Stines vegne. Det er træls for hende, at hun ikke kan være med i de kampe, og at hun også går glip af landsholdets EM til december, siger han til klubbens hjemmeside.

Stine Jørgensen har været med på landsholdet siden 2011, hvor hun deltog ved VM i Brasilien. Efterfølgende har hun deltaget ved EM i 2012, VM 2013, EM 2014, VM 2015 og EM 2016.

Hun blev i september 2016 udpeget som anfører af landstræner Klavs Bruun Jørgensen.

Hun er noteret for 128 landskampe og 413 mål for Danmark. Line Jørgensen er den eneste anden spiller i den nuværende landsholdstrup, der er noteret for flere kampe end Stine Jørgensen.

Fredag skal Odense-mandskabet spille Champions League på udebane mod Larvik.

Landsholdet samles 19. til 25. november for at spille Møbelringen-turnering i Norge, inden holdet 30. november spiller sin første kamp ved EM i Frankrig.

EM spilles i Frankrig fra 29. november til 16. december. Danmark er i gruppe med Serbien, Sverige og Polen.

Se også: Formidabel målmand afviste Mikkel og Paris: Det gik da okay

Se også: KÆMPE CL-drama: Skjern var tæt på sensationen

Se også: Landin med ekstrem redning: - Det er fuldstændig vildt!

Se også: Mikkel Hansen hamrer sig til tops - skriver historie i Frankrig

Se også: Raser mod modstander: Blev mødt af afføring i omklædningen