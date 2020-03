Stort dansk håndboldstævne flyttes

Nyt Champions League-brag ramt af coronavirus

Finalestævnet i den danske pokalturnering i håndbold for herrer, Final 4, er udskudt til maj af frygt for coronavirus, oplyser Divisionsforeningen Håndbold.

Final 4 skulle være afviklet i den kommende weekend - 14. og 15. marts i Herning. Men det bliver ikke til noget.

Thomas Christensen, direktør i Divisionsforeningen Håndbold, beklager udskydelsen på foreningens hjemmeside.

- Vi er naturligvis meget kede af, at det ikke bliver til noget i Jyske Bank Boxen i den kommende weekend, med de gener dette måtte medføre, siger Thomas Christensen.

Han glæder sig dog over, at det er lykkedes at finde en ny weekend til at afholde stævnet i Herning. Nu skal stævnet afvikles 9. og 10. maj.

- Vi ser frem til at holde et brag af en håndboldfest til maj, lyder det fra Thomas Christensen.

Se også: Pytlicks afløser fundet

I fredags besluttede Divisionsforeningen Håndbold, at alle kampe i de to bedste rækker for mænd og kvinder skulle spilles uden tilskuere.

Den beslutning blev truffet, efter at regeringen opfordrede til aflysning og udsættelser af begivenheder med forsamlinger på mere end 1000 personer.

Alle billetter, der er købt til weekenden 14.-15. marts, vil være gyldige til weekenden 9.-10. maj, og billetter kan også refunderes, oplyses det.

