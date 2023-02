Stort drama på dansk grund: GOG klar til pokalfinalen

Det bliver GOG og Skjern, der søndag skal kæmpe om at vinde pokalturneringen i håndbold for herrer.

I lørdagens anden semifinale ved Final 4-stævnet i Jyske Bank Boxen i Herning trak fynboerne det længste strå i en dramatisk kamp mod Bjerringbro-Silkeborg.

Det stod således lige med lidt over et minut tilbage, men anført af profilerne Simon Pytlick og Morten Olsen tog GOG sejren, der lød på 36-35.

Skjern vandt tidligere lørdag sin semifinale over Ribe-Esbjerg.

Kampen mellem GOG og BSH var tæt fra start, men GOG havde det meste af tiden et lille overtag.

Fra det blev 5-4 tidligt i første halvleg førte fynboerne frem til ti minutter inde i anden halvleg. Dog kun i enkelte tilfælde med mere end et par mål.

GOG indledte ellers anden halvleg med at bringe sig foran med fire mål ved 20-16, men så tog BSH fat og fik udlignet til 21-21 efter en god periode.

Men så trak GOG lidt fra igen. BSH mistede for alvor grebet om kampen, da Lukas Jørgensen med lidt over ti minutter tilbage gjorde det til 28-24 for GOG.

Efter en timeout begyndt BSH dog at nærme sig på ny. Med cirka fem minutter tilbage var der kontakt, da Thomas Solstad reducerede til 30-31.

To minutter senere blev det også 31-31 efter en udligning af Mads Kjeldgaard.

BSH lugtede blod, men endte med en lang næse. Med lidt over et minut tilbage scorede Simon Pytlick til 35-34 for GOG, og da BSH i det efterfølgende angreb smed bolden væk, kunne fynboerne lukke kampen.

GOG-træner Nicolej Krickau tog en timeout for at sætte angrebet op, og det endte med, at Morten Olsen sendte bolden i mål til 36-34.

Så var BSH's håb ude. Der var ganske enkelt ikke nok tid tilbage på kampuret til at kæmpe sig tilbage, selv om det blev til en reducering.

GOG vandt senest pokalturneringen i 2020. Sidste år tabte holdet til Aalborg Håndbold i finalen.