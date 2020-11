Stort drama: Udligning glippede i sidste sekund

GOG er nyt tophold i Herre Håndbold Ligaen.

Førstepladsen blev erobret lørdag eftermiddag, da fynboerne tog fra Skanderborg med to point efter en sejr på 29-28.

I sidste sekund kunne Mads Kalstrup have udlignet, da han blev spillet fri på stregen, men Viktor Gisli i GOG-målet blev en form for matchvinder med en stor redning.

GOG har spillet lige så mange kampe som ligaens nummer to, Aalborg Håndbold, men nordjyderne skal i aktion søndag og kan generobre førstepladsen med en sejr over bundholdet Ringsted.

Skanderborg ligger fortsat nummer fem i rækken og er en del af det brede felt, som kommer til at kæmpe om de yderste af de otte slutspilspladser.

I indledningen af opgøret så de to hold ud til at være jævnbyrdige, og på måltavlen fulgtes holdene ad til 6-6. Derfra begyndte hjemmeholdet at lave sjuskefejl og sløje afslutninger i resten af halvlegen, så fynboerne kunne trække fra og gå til pause med en 15-11-føring.

Ganske symptomatisk blev første halvleg rundet af med endnu en scoring af GOG-stortalentet Simon Pytlick.

Det var hans sjette fuldtræffer på det tidspunkt, og i løbet af anden halvleg voksede hans måltotal til 13 scoringer. Pytlicks sidste mål var også kampens sidste og forskellen på de to hold.

Det tog lidt tid for GOG at komme op i gear igen efter pausen, og det udnyttede hjemmeholdet til at få reduceret forskellen på holdene til bare et enkelt mål.

Fire minutter inde i anden halvleg kunne Nikolaj Nielsen sågar have udlignet på et kontraløb, men han brændte den store mulighed.

GOG oppede sig, men blev nu holdt i kort snor af hjemmeholdet. Skanderborg havde flere muligheder for at udligne, men først med under fire minutter tilbage lykkedes det endelig for Skanderborg.

I den tætte og intense slutfase kunne Skanderborg have fået et point med en scoring på kampens sidste angreb, men Mads Kalstrups afbrænder blev dyrebar.

GOG har stadig ikke tabt en ligakamp siden 7. december sidste år.

