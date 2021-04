Stråler i dansk sejr

Landstræner Jesper Jensen kan se tilbage på denne uges landsholdssamling med stor tilfredshed.

Lørdag vandt de danske håndboldkvinder 27-23 over Spanien i en testkamp og slog dermed holdet for anden gang på tre dage.

Denne gang noget mere overlegent. Danmark var foran fra kampens begyndelse, og den danske overlegenhed skyldtes især sporspil af målmand Anna Kristensen.

Efter at have tabt fire kampe i træk tankede danskerne lidt selvtillid i torsdagens testsejr på tre mål.

Medvinden tog de med til lørdagens kamp i Royal Stage i Hillerød, hvor danskerne hurtigt opbyggede en komfortabel føring.

20-årige Anna Kristensen fik chancen i målet og leverede en stærk præstation.

Viborg-keeperen holdt et højt niveau og parerede det meste, som spanierne forsøgte sig med. Hun fik også hjælp af et velspillende forsvar.

17 minutter inde i opgøret havde det unge talent en redningsprocent på over 60, og samtidig var danskerne effektive i den anden ende.

Andrea Hansen bragte Danmark foran 8-3 efter et lille kvarter, og med en flot kropsfinte bragte Mie Højlund lidt senere føringen op på ni mål.

Danmark førte 15-7 ved pausen, men i anden halvleg vågnede spanierne en anelse op.

Føringen nåede op på 11 mål, men en stribe danske fejl og effektivt spansk overtalsspil reducerede med ti minutter tilbage Danmarks føring til 19-25.

Til sidst skrumpede føringen til fire mål, men det rokkede dog ikke ved den sikre danske sejr.

Undervejs i anden halvleg var der også plads til at eksperimentere lidt, og Team Esbjergs Elma Halilcevic blev sat på banen til sin debut for det danske A-landshold.

I modsætning til det første opgør mod Spanien var fløjspilleren Emma Friis ikke med. Friis blev knæskadet i opgøret, og lørdag fortalte Herning-Ikast-træner Kasper Christensen til TV2 Sport, at hun er ude for resten sæsonen med en ledbåndsskade.

Lørdag sender Ekstra Bladet eksklusivt Copa del Rey-finalen mellem Barcelona og Athletic Bilbao. Kan Martin Braithwaite løfte sit første trofæ for storklubben? Se med her (PLUS+)