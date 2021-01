Stregkæmpe knokler for en fremtid som målscorer

Til daglig i Flensburg-Handewitt er Simon Hald stort set udelukkende forsvarsspiller. Men med det danske landshold ved håndbold-VM har den store stregspiller fået masser af muligheder i den anden ende af banen.

Mod Qatar blev det ganske uvant til fem scoringer - en tangering af hans personlig landsholdsrekord, der blev sat i en af testkampene mod Norge kort før VM.

Og målene kan være en slags påmindelse til omverdenen om, at man ikke behøver at se Hald som rendyrket forsvarer.

- Jeg er godt klar over, at min primære styrke ligger i forsvarsspillet. Men jeg håber at kunne videreudvikle mit spil i angrebet, så jeg ikke ender med at blive envejsspiller.

- Jeg ved ikke, om jeg er nervøs for at ende som en spiller, der kun bliver brugt i forsvaret, men jeg vil gerne undgå det, siger Simon Hald.

Han var med til at vinde VM for to år siden, men karrieren har ikke ligefrem sejlet videre på jubelbølgen fra Boxen.

En alvorlig knæskade satte ham ud af spillet i oktober 2019, og han måtte igennem en lang genoptræningsperiode.

Sidste efterår var han tilbage på banen for Flensburg-Handewitt - men altså primært som forsvarsklippe.

- Under genoptræningen blev jeg stærkere både i krop og ben, men jeg kan stadig godt mangle lidt luft engang imellem, siger Simon Hald.

Og én god ting har den lange pause i hvert fald ført med sig. Iveren efter at komme i kamp har aldrig været større.

- Jeg har lært at nyde det mere. Det er lang tid siden, at jeg har haft så stor lyst til håndbold, som jeg har nu. Jeg har altid elsket at spillet håndbold, men det er, som om det kribler lidt mere i fingrene nu, siger Simon Hald.

Da han i starten af denne sæson endelig var tilbage på klubholdet, fik han nye problemer med sine knæ.

Såkaldte springerknæ gav ham store smerter, og kun et tætpakket træningsprogram med meget få fridage i de seneste måneder har gjort Hald klar til at stille op for Danmark.

- Efter den seneste landsholdssamling i november gik klub og landshold sammen og udarbejdede en træningsplan, som jeg har fulgt rimelig intenst.

- Det har hjulpet utrolig meget. Hvis ikke jeg havde trænet så hårdt, tror jeg ikke, at jeg havde været med her. Det var altafgørende, siger Simon Hald.