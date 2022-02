Stryger direkte i CL-kvartfinale

Team Esbjerg sikrede sig lørdag adgang til de rigtig sjove kampe i Champions League.

Med en udebanesejr på 36-25 over Buducnost fra Montenegro nåede de vestjyske håndboldkvinder nemlig op på 21 point på førstepladsen i sin gruppe.

Det er nok til, at Esbjerg allerede inden sine sidste to kampe er sikker på at ende som én af de to bedste og dermed gå direkte videre til kvartfinalerne. Lørdagens sejr var Esbjergs 8. i træk i turneringen og den 10. ud af 12.

Sidste gang, Team Esbjerg nåede frem til kvartfinalen i Champions League, var i 2019/20-sæsonen. Jesper Jensens mandskab skulle have mødt netop Buducnost, men det blev aldrig til noget, da turneringen blev aflyst før tid på grund af coronapandemien.

I sidste sæson blev ottendedelsfinalen endestationen for Esbjerg.

Marit Røsberg Jacobsen lavede seks mål for Team Esbjerg lørdag. (Arkivfoto) Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

Efter en første halvleg, der bød på rodet spil af begge hold, kunne Esbjerg gå til pause mod Buducnost med en føring på 14-13. De danske gæster skruede dog bissen på efter pausen.

Efter syv minutter stod der 20-15, og så var Esbjerg i kontrol. Med lidt over et kvarter igen tog Budocnost en timeout bagud 18-25. Her talte træner Bojana Popovic - den tidligere håndboldstjerne - med særdeles store bogstaver.

Men lige lidt hjalp det. Team Esbjerg cruisede mod sejren og kvartfinalebilletten. Med små ti minutter tilbage kom føringen op på ti mål, og så forsvandt den sidste rest af spænding.

Ved slutfløjtet var det tydeligt, at sejren betød noget for Esbjerg. Spillere og trænere samlede sig i en rundkreds i euforisk jubel.

Der bliver også spillet ottendedelsfinaler i Champions League, men her sidder Esbjerg altså over.

Holdet skal i sine to sidste gruppekampe i Champions League møde franske Brest Bretagne og rumænske CSM Bucuresti. Kampene spilles henholdsvis 13. og 20. februar.