Succes-træner indrømmer: - Det håber jeg af hele mit hjerte

Lars Jørgensen har corona.

Lars Jørgensens værdier er for høje, og landsholdslegenden må se til fra sit hotelværelse, mens Danmark knokler sig gennem slutningen af EM-turneringen.

Et forfærdeligt antiklimaks for en mand, der om nogen har arbejdet for at få tingene til at spille for landsholdet.

Han var fraværende til gruppefinalen mod Norge onsdag aften, han var også væk i semifinalen mod Montenegro, og noget tyder på, at han også må se finalen mod nordmændene fra værelset.

Og hans makker på sidelinjen, Jesper Jensen, savner ham.

Han savner ham bare helt ind i knoglerne.

- Jeg håber af hele mit hjerte, at den mand, der arbejder så dedikeret året rundt for det her, får lov at opleve det på søndag. For det fortjener han. Det vil betyde meget for mig, sagde Jensen til pressen efter semifinalen.

Lars Jørgensen, Michael Bruun og Jesper Jensen mellem kampene mod Slovenien og Serbien i det indledende gruppespil. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Kan du mærke, at du mangler ham derinde?

- Ja, for der er en grund til, at han er derinde. Det handler om at få alle de procenter, vi kan.

Men er Lars Jørgensen vigtig, så er indstillingen på holdet det saftsuseme også, understreger Jesper Jensen.

- Lars skulle nok også klare det, hvis jeg ikke var der. Der er ingen, der er uundværlige. Så finder vi en ny form. Lars var ikke med de sidste to kampe. Men der er ingen panik blandt spillerne.

Den er hjemme! Finalen er hjemme. Foto: Tariq Mikkel Khan

Vi skal spille finale! Endelig! Foto: Tariq Mikkel Khan

Jesper Jensen omfavner målmandstræner Michael Bruun og fysioterapeut Mikkel Hjuler. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

- De ved godt, han er supervigtig. Og de mangler hans råd undervejs, men så forsøger vi at hjælpe hinanden i stedet for, siger han og nævner de tre skader, Danmark rendte ind i med Mie Højlund, Emma Friis og Simone Petersen mod Norge.

- Så går de tre ud, og så finder vi tre andre. Så finder vi en løsning.

- Hvad siger det om jer som hold?

- Det fortæller mig, at vi er et hold, at alle smider det i puljen, de kan. Og jeg er meget stolt over den måde, folk reagerer på.

- Vi kommer til at sætte standarden for de næste 10-15 år. De unge, der kommer ind på holdet nu, ser, hvordan de rutinerede spillere tager imod én.

- Vi er seriøse, vi favner, og vi tager imod. Så står folk som Michala (Møller, red.) og Emma Friis og ser, hvordan de bliver tager imod. Og så er det dem en dag, der gør det samme.

- Det er fantastiske ledere, vi har. Både på banen og i det sociale, siger Jesper Jensen.

Danmark spiller finale mod Norge søndag klokken 20.30. En kamp du kan se på TV 2 - og følge direkte her på sitet også.