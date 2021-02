Sur VM-stjerne holdt tilbage

Mange af de danske landsholdsspillere har været i kamp for deres klubhold allerede få dage efter triumfen i Kairo.

Lørdag var turen kommet til fire verdensmestre fra GOG, da de spillede ligakamp mod TTH Holstebro.

Det blev dog til et sjældent nederlag for GOG og 21-årige Mathias Gidsel, der tog alle ved storm under VM.

Én episode fik den nye stjerne op i det røde felt, som man ikke så på samme måde under slutrunden.

Kort inde i anden halvleg fik Holstebros Aaron Mensing og Jonas Porup ramt på GOG-backen, som endte i gulvet.

Gidsel var hurtigt oppe igen og godt sur, men holdkammerat Anders Zachariassen fik holdt ham tilbage.

Aaron Mensing fik en to minutters udvisning for forseelsen.

Se flere billeder: Gidsel tilbage i GOG-trøjen 1 af 6 Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix 2 af 6 Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix 3 af 6 Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix 4 af 6 Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix 5 af 6 Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix 6 af 6 Fra venstre Magnus Bramming fra Holstebro samt GOG's Mathias Gidsel, Emil Jakobsen, Anders Zachariassen og Morten Olsen hyldes alle for VM-guld. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

- Jeg var frustreret over først at blive skubbet og slået i hovedet bagefter. Det var lige to i én, siger Mathias Gidsel til TV2 Sport.

Han forklarer også, at han ved, at andre kan lide at gå hårdt til ham, og at han også gerne tager imod det, men at man nogle gange så også lige skal markere sig efterfølgende.

Det endte med et hjemmebane-nederlag til de fire verdensmestre Morten Olsen, Anders Zachariassen, Emil Jakobsen og Mathias Gidsel på 30-35.

GOG's første nederlag i sæsonen og første nederlag hjemme siden oktober 2019. De topper dog stadig rækken.

