Surt show: Rykker OL væk fra Paris

Hvis du har drømt om at smutte til Paris i 2024 og se Mathias Gidsel trylle nok engang ved OL i håndbold, så kan du godt glemme alt om det!

OL i harpiks er nemllig blevet økonomisk gidsel (!) og finder slet ikke sted i byernes by. Monsieur Mikkel, Nikola Karabatic og Sandra Toft bliver ikke lukket ind i Olympic Village i Paris – de er henvist til at spille deres turneringer i Lille tæt på den belgiske grænse 225 km nord for den olympiske værtsby.

De franske OL-vindere har ærgret sig højlydt længe.

- Vi bliver kylet væk som gamle sokker, siger målmanden Vincent Gerard, og superstjernen Nikola Karabatic har udtalt, at for håndboldspillerne bliver der ikke tale om OL i Paris – men om OL i Lille.

Nikola og Mathias. Karabatic og Mathias fra Skjern og GOG. Foto. Gregers Tycho/Ritzau Scanpix

Det er en enorm spareøvelse på 130 mio. euro, der har ramt OL. Derfor bliver bl.a. 12 herre- og 12 kvindehold plus trænere og officials – ca. 600 mennesker i alt – deporteret mod nord for at tilbringe 14 dage i og omkring Pierre Mauroy Stadium, der overdækket kan rumme 30.000 tilskuere.

OL i Tokyo var ellers en tordnende succes for fransk håndbold, der kom hjem med guld til såvel mænd som kvinder. Men sparerunden blev dekreteret og annonceret allerede før nytår, og om tre år må de forsvarende mestre af begge køn altså selv fyre op under lighterne, hvis de vil se olympiske flammer blusse lilla i – Lille.

Henrik Møllgaard ærgrer sig allerede, da Ekstra Bladet snakker med ham og Lasse Svan dagen efter den tabte OL-finale i Tokyo. Lasse Svan har siden annonceret sit stop på landsholdet.

- Jeg kan godt frygte, at OL bare bliver endnu en håndboldslutrunde, hvor vi holder fætter-kusine fest, siger han og fortsætter:

- En stor del af at være til OL er jo netop det, at man er del af en stor delegation, at man går rundt i OL-byen og ser alle de her stjerner. At man ser folk komme væltende hjem med medaljer og er med til at fejre danskere i andre idrætsgrene. Det er jo pissefedt, siger manden, der bliver ved med landsholdet, til det er dumt og pinligt!

- Men vi har måske også være forkælede i og med, at håndbold altid har været en del af OL-byen. Det er da også død ærgerligt, det synes jeg virkelig. Da de første planer kom, var der nogle sindssygt fede venues, hvor de ville bruge nogle af de kulturelle institutioner i Paris og lave dem om til arenaer, der kunne bruges.

- Det var store planer, og som jeg forstår det, er de visioner nu ramt af nedskæringer, siger Henrik Møllgaard, der har en fortid som spiller i netop Paris Saint-Germain.

Henrik Møllgaard siger dav med dig og allo, allo til sin gamle klubkammerat og med-sammensvorne slagsbror Nikola Karabatic fra Paris. Det ligger i Frankrig. Det gør Lille næsten ikke... Foto: Gregers Tycho/Ritzau Scanpix

- Det er virkelig en skam. Nej, det er faktisk frygteligt, og jeg håber, det ikke afholder nogen fra at ville deltage. OL vil stadig være noget specielt, men det tager da meget af magien, når man ikke får lov at være en del af OL-byen, siger Henrik Møllgaard.

Landstræneren kunne have det synspunkt, at OL-turneringen sportsligt bliver nemmere at holde i fokus med udflytningen.

Er det en fordel at få spillerne væk fra hurlumhejet i OL-byen?

- NEJ, det synes jeg ikke, for det der med at gå og være sammen med de andre danskere i OL-byen er en speciel oplevelse, og det er da rigtig ærgerligt at skulle undvære den del, siger Nikolaj Jacobsen.

- Det er stort at være sammen med verdens bedste atleter, og nu kan man sige, at OL bare bliver endnu slutrunde lige som de andre. Der er nogle damehold med, men ellers er der ikke den store forskel.

Tænker du, at OL ikke vil være lige så attraktivt for spillerne på grund af spillestedet?

- Det tror jeg ikke. Prestigen er stadig den samme.

OL-deltagerne i surfing skal i øvrigt konkurrere endnu længere væk end klister-ekvilibristerne i Lille. På Tahiti. 15.706 km fra Paris…