Suspenderer otte spillere efter Danmark-kamp

Endnu en mørk plet er føjet til russisk sports efterhånden noget blakkede image.

Otte mandlige spillere fra ungdomslandsholdet i håndbold er suspenderet, fordi man mistænker dem for matchfixing i forbindelse med sidste måneds EM-slutrunde for U19-hold i Kroatien.

Det er uvist, præcist hvad spillerne har gjort sig skyldige i, men ifølge en meddelelse på det russiske håndboldforbunds hjemmeside skulle de have været i kontakt med folk, der har organiseret spil på kampene.

Derfor har det russiske håndboldforbund taget konsekvensen og suspenderet otte spillere, som alle var i truppen til slutrunden.

- Oplysningerne fra den etiske kommission gør mig ikke bare rasende, men også dybt skuffet over vores unge spillere. Jeg sidestiller det med forræderi mod moderlandet, lyder det fra håndboldforbundets præsident, Sergei Shiskaryov, ifølge nyhedsbureauet AP.

Forbundet har desuden sat navn på samtlige spillere, som alle optræder på klubhold i hjemlandet. De er alle suspenderet på ubestemt tid, indtil der er truffet en endelig afgørelse i sagen.

Tabte stort til Danmark

Det står ikke klart, hvilke kampe der er under mistanke, men Rusland fik klø i alle indledende gruppekampe og tabte endnu større til både Frankrig og Østrig i de efterfølgende placeringskampe. Først i kampen om 15./16. pladsen lykkedes det at slå Østrig, som man ellers tabte med 17 mål mod i den foregående kamp.

Danmark havde fornøjelsen af russerne i det indledende gruppespil, hvor det blev til dansk sejr på 38-26, men over for TV 2 Sport fortæller den danske landstræner Arnor Atlason, at man ikke bemærkede uregelmæssigheder i forbindelse med den kamp.

Rusland havde sin storhedstid inden for herrehåndbold i 90'erne, hvor man vandt VM to gange og EM en enkelt gang - kulminerende med OL-triumfen i 2000. Siden da er det ikke blevet til en eneste medalje ved de tre store turneringer.