Suveræn dansk sejr mod Nordmakedonien

DEBRECEN (Ekstra Bladet): Bredden blev brugt, selvtilliden holdt intakt, og så ellers videre til mellemrunden med maksimumpoint.

Danmark trynede som ventet Nordmakedonien med 31-21 i holdenes sidste gruppekamp, hvor ingen af mandskaberne reelt havde noget på spil.

Det lyder som en fesen cocktail, men så var det godt, at landstræner Nikolaj Jacobsen havde sendt Niclas Kirkeløkke i baren på halvgulvet i Fönix Arena.

Nikolaj Jacobsens tropper hentede den tredje sejr ved EM. Foto: Lars Poulsen

Den danske højre back var en af flere reserver, som fik lov at vise sig frem, og den chance havde han i sinde at udnytte.

Der blev serveret det ene himmelske drøn efter det andet i indledningen, og stjernen fra Rhein-Neckar Löwen noterede sig for ikke færre af fem af de første seks danske scoringer. Det var nærmest så sikkert, som amen i kirken … Når fynboen steg til vejrs, sad kuglen i kassen.

Med til historien om både Kirkeløkke og Danmarks første halvleg var imidlertid, at hans og landsholdets første træffer faldt efter otte minutter og 23 sekunder!

Nikolaj Jacobsens udvalgte sejlede rundt i kampens indledning. Ikke op ad åen og alt der, men ned ad en kanal, hvor EM-guldet i hvert fald ikke ligger gemt på bunden.

Det blev til en suveræn dansk sejr efter en vaklende indledning. Foto: Lars Poulsen

Landstræneren havde helt som ventet rystet posen gevaldigt, og det kunne ses tydeligt, når danskerne var i angreb.

Bagkæden med Lasse Andersson, Jacob Holm og Niclas Kirkeløkke var til at starte med totalt uden rytme, og Nordmakedonien kom foran 4-0, inden kampen for alvor var begyndt.

Kevin Møller i målet kæmpede med at få fat, men vikaren for Niklas Landin, fik heller ikke meget hjælp fra sit forsvar.

Der manglede ellers ikke intensitet på tribunerne. Fra et tilskuermæssigt synspunkt er det en skam, at Nordmakedonien allerede inden gårsdagens dyst var sikre på at forlade turneringen.

Deres tilrejsende fans sørgede for en elektrisk stemning, der gav dysten format, selv om pointene ikke ville flytte noget, uanset hvem der fik dem.

Jacob Holm og Danmark var for stærke for nordmakedonerne. Foto: Lars Poulsen

I sidste ende blev det Danmark. Og det var lige så ventet, som det endte med at være fortjent.

Da landsholdet først havde banket rusten af sig, gik det stærkt. Pausestillingen lød 15-11, og da roen havde sænket sig, begyndte scoringerne også at komme nemmere.

Efter pausen buldrede verdensmestrene af sted, og trætheden hos Nordmakedonien begyndte at blive mere og mere tydelig.

Den danske kontramaskine kom også i gang, og undervejs fik tilbagevendte Hans Lindberg såmænd lov at komme på tavlen et par gange i sit uventede landsholdscomeback.

Jannick Green fik sin første kamp ved EM. Foto: Lars Poulsen

Men den helt store helt blev Niclas Kirkeløkke. Han fik om nogen vist, at alle kampe har betydning ved en slutrunde.

Alligevel bliver det nu meget godt, når der afgørende point på højkant igen. Nu går turen mod Budapest!

