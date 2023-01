Suveræn dansk VM-premiere! Belgien fik med vaffeljernet

Selvom Belgien fik lov at score mange mål, var miniputten ingen udfordring for de dobbelte verdensmestre i VM-åbningen

Van-tastisk!

De belgiske opkomlinge og miniputter er naturligvis velkomne i VM-varmen, men åbningskampen mod Danmark fredag aften i Malmö Arena, der sluttede komfortable 43-28 til Danmark fik vist dem, at de ikke skal regne med, at der bliver givet ved dørene, når de møder de dobbelte verdensmestre.

Det var en ventet dansk storsejr, og specielt offensivt fik Danmark vist det meste af repertoiret foran et eminent og tændt hjemmepublikum. Lad os bare kalde det det. Hans Lindbergs scoring til 15-10 efter knap 22 minutter var høj klasse og et resultat af en forrygende hurtig dansk angrebsmaskine.

Og da en dansk tilskuer (var der alkohol involveret?) kort inde i 2. halvleg brølede ’Kom såååå, Belgien!’ var det lige så meget et udtryk for god humor som dansk suverænitet.

Annonce:

Emil Jakobsen på venstre fløj leverede efter et par indledende afbrændere op til forventningen om masser af kasser fra hans hånd. Hans kringle til 14-9 efter 20 minutter, hvor bolden næææsten ikke kunne snige sig over stregen, understregede den danske klasse.

Præcis som håbet på

Og da Niklas Landin nonchalant og under at få pulsen meget over 35 kylede bolden i det tomme, belgiske mål efter knap 25 minutter, begyndte kondensvandet at dryppe fra de svenske tagspærrer. Så ophedet var stemningen.

Eller sagt med andre ord: Danmark fik lige præcis den åbning på slutrunden, som de havde drømt om.

Der var spilletid til slutrundedebutanterne Lukas Jørgensen, Simon Pytlick og Lasse Møller, kontrafasen fungerede, Niklas Landin fik fat, og Mikkel Hansen spillede, som var han 30 igen.

Og så var der Mathias Gidsel, der brændte banen af både før og efter pausen. Ni mål på ti forsøg! Den mand synes at gøre på en håndboldbane, som han vil.

Annonce:

Den fuldstændig fantastiske stemning, hvor arenaen var sovset ind i Dannebrog, Reseppten og ’Vi sejler op og ned ad åen’, gjorde nok også sit til, at spillerne var i hopla. Også selvom man som neutral tilskuer nok kunne blive lidt mat i koderne af de evindelige schlagere, der synes at forfølge dansk landsholds-håndbold.

Var der en flue i suppen?

Danmark åbnede med Simon Hald og Magnus Saugstrup i midterforsvaret – med Gidsel og Pytlick på backs. De fik fat i en del, men belgierne var omvendt dygtige til at spille bredt og finde huller, så de ved pausen havde scoret hele 15 gange. Dét er selvsagt også fremragende af et hold, vi i Danmark bare ikke giver ret meget for. Og skal vi partout finde en flue i den ellers velsmagende suppe, må det være, at Belgien igennem hele kampen blev ved med at komme til afslutninger. Og så brændte Danmark for meget i den anden ende. Især efter pausen.

Annonce:

Fra 2. halvlegs start kom Mads Mensah, Lukas Jørgensen- Magnus Landin og Johan Hansen på banen. Lidt senere også Kevin Møller i målet. Eller sagt med andre ord: Nikolaj Jakobsen spillede med musklerne og viste, at den danske bredde er så skræmmende, at både Bahrain, Tunesien og alle de andre, der står klar, bare kan vente sig.

Belgierne forsøgte sig med en timeout tre minutter ind i halvlegen. Deeeet hjalp ikke det store. Den danske maskine malede bare videre, og da Mikkel Hansen bragede sin ottende scoring på dagen ind til 30-17, kunne den lokale dj ikke dy sig mere. Han trykkede på knappen, vi alle sad og ventede på: Volbeat-knappen.

Og de danske fans skuffede ikke. Fællessangen lød så klingende smukt, at man i et sløjt øjeblik nær havde sunget med.

Spillet og resultatet understreger, hvad vi nok alle kunne være blevet enige om inden slutrunden; at Danmark bør gå gennem det indledende gruppespil med maksimum point – og uden dikkedarer.

Vi glæder os allerede til søndag. Spørgsmålet er, om modstanderen, Bahrain, også gør.