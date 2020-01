Svarer fyret landstræner igen: - Vrøvl, Klavs

Klavs Bruun langer ud: De har sovet i timen

- Grundlæggende kan man sige, at DHF har sovet i timen. Man sidder med en amatørbestyrelse, hvis du spørger mig. En bestyrelse, som kigger på bredde og elite samtidig. Og det kan man bare ikke, som tingene er i dag.

Oven på onsdagens fyring langede den forhenværende kvindelandstræner Klavs Bruun Jørgensen i BT ud efter Dansk Håndboldforbund.

Nu svarer formanden for DHFs bestyrelse igen på kritikken.

- Det er altså noget vrøvl, siger Per Bertelsen til Ekstra Bladet.

- Vores elitedel bliver der arbejdet med i vores professionelle udvalg, som vi har haft i otte år nu, hvor vi sidder med Divisionsforeningen og klubberne og har diskuteret alt, hvad der sker på elitesiden - også på landsholdene, siger Bertelsen.

- Vi har også en sportschef og en generalsekretær, der rådgiver bestyrelsen på bredde- og elitesiden.

- Jeg forstår ikke, hvor han vil hen med den kritik, siger Bertelsen.

Per Bertelsen mener, at de gør det bedst mulige for både elitedelen og breddedelen.

- Men det er da rigtigt, at vi ikke er en professionel bestyrelse, hvor man får en halv million kroner om året.

- Det er ulønnede ledere, der sidder der, og jeg har fuld tiltro til, at de træffer de rigtige beslutninger, siger Bertelsen.

Artiklen fortsætter under billederne

Formanden for DHFs bestyrelse Per Bertelsen (her til Sport 2019) svarer igen på Klavs Bruun Jørgensens kritik. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Klavs Bruun Jørgensens kritik kan ikke genkendes. Foto: Lars Poulsen

Denne her kritik er det også noget, Klavs har sagt til dig, mens han var i jobbet?

- Jeg kan ikke svare på, hvad han har sagt til sportschefen, men han har ikke sagt det til mig, og hvis det handler om bestyrelsen, så burde han have sagt det til mig, siger Bertelsen.

Men har han ret, når han mener, at bredden styrer, hvad eliten skal?

- Næ.

Kan du forstå, hvad han mener med kritikken?

- Nej, det kan jeg sgu ikke.

- Hans faglige chefer sportschefen og generalsekretæren kommer med indstillinger til bestyrelsen, og det gælder jo også, hvis Klaus har idéer og tanker.

- Det er lidt svært at forholde sig til, når jeg ikke ved, hvad han tænker på.

Artiklen fortsætter under billederne

Kvindelandsholdet har været til fem slutrunder under Klavs Bruun Jørgensen. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Per Bertelsen (til venstre) forstår ikke kritikken af Dansk Håndboldforbund fra Klavs Bruun Jørgensen. Foto: Ernst van Norde

Klavs Bruun Jørgensen vil gerne have en elitebestyrelse til at udstikke retningen for, hvad man vil med dansk håndbold og mener, at der skal flere til at bestemme end bare en sportschef og en talentchef.

Ifølge bestyrelsesformanden er det dog heller ikke tilfældet.

- Det er helt forfejlet, men det må være hans oplevelse.

- Han har haft sportschefen som sin chef, og vi har en god dialog med både sportschefen og generalsekretæren, så jeg ved ikke, hvor Klavs vil hen med det her, siger Bertelsen.

- Jeg har haft en god dialog med Klavs undervejs, så det er lidt uforståeligt, hvad der sker nu.

Per Bertelsen på spillerhotellet ved VM 2015. Foto: Lars Poulsen

Se også: Værste siden Anja Andersen: - Gør ondt at se på

Se også: Dansk legende langer ud efter landsholdet: - Kast noget efter træneren

Klavs Bruun Jørgensen ønsker sig en decideret elitebestyrelse, der kan varetage interesserne for landshold, liga og u-landsholdenes landshold og ligaer.

- Han kan have denne holdning til eliten og bredden, men jeg er ikke enig. Jeg synes, at vi har et godt system, siger Bertelsen.

Man lægger sig dog ikke 100 procent fast på, at alt skal være, som det altid har været.

- Vi evaluerer hele tiden og kigger også på elitedelen.

- Det er ikke på baggrund af det, Klaus har sagt nu, men fordi vi er i gang med en proces og har været det i et års tid, siger Bertelsen.

- Men jeg kan ikke se, at der er behov for at splitte bestyrelsen i to og lave en elitebestyrelse, siger Bertelsen.

Ifølge Klavs Bruun Jørgensen er det også et problem, at der går for meget egnspolitik i det, fordi bestyrelsen er valgt i kredse og regioner rundt omkring i landet og ikke er tæt nok på, hvad der foregår.

Formand for bestyrelsen er ikke overraskende helt uenig og peger på, at der er bestyrelsesmedlemmer fra hele Danmark.

Klaus Bruun Jørgensen tiltrådte som landstræner 1. juni 2015 og stod i spidsen for kvindelandsholdet ved fem slutrunder med fjerdepladsen ved EM 2016 som bedste resultat og niendepladsen i decembers VM som lavpunktet.

Se også: Kæmpe udrensning: Farvel til syv spillere

Nej, nej, nej: Uheldene vælter ned over EM-truppen

Her ruller millionerne: Så meget tjener VM-pigerne