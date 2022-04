Svarer prompte: Nyt drømmehold ved at tage form

Aalborg Håndbold har oprustet markant med Mikkel Hansen og Niklas Landin, og flere landsholdsstjerner ser, at holdet kan nå helt til tops i Europa

Aalborg Håndbold har formået at lokke nogle af verdens største stjerner ind i folden, men hvad er det, der gør den nordjyske klub så attraktiv?

- Det er en klub med store ambitioner, som nu også har lavet resultater på den internationale scene. Først og fremmest med Champions League-finalen sidste år, siger Henrik Møllgaard mandag til Ekstra Bladet.

- Det gør, at projektet er blevet taget mere alvorligt, lyder det fra forsvarsspecialisten, der har været i Aalborg Håndbold siden 2018.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Aalborg Håndbold nåede finalen i Champions League i 2021, hvor de tabte til FC Barcelona. Foto: René Schütze

- Vil du sige, at det er nyt europæisk drømmehold, der er ved at tage form i Aalborg?

- Ja det synes jeg, svarer Henrik Møllgaard uden at tøve.

Ifølge den rutinerede bagspiller kan en klub som Aalborg Håndbold lokke spillere af øverste skuffe til, fordi den danske liga også er på et helt særligt niveau.

- Det er en liga, som er enorm kompetitiv og svær at vinde. Det er ikke som at spille i Spanien eller Ungarn, hvor man nærmest er det eneste hold, der kan vinde. Det er hård kamp hver lørdag i Danmark – både når vi spiller ude og hjemme, siger den 37-årige playmaker.

Og måske er det den konkurrenceprægede liga, der også har lokket landsholdsstregspilleren Simon Hald hjem til Aalborg.

Tirsdag kunne Aalborg Håndbold nemlig offentliggøre, at profilen fra 2023 vender tilbage til klubben på en femårig kontrakt. Han skiftede fra netop Aalborg til Flensburg-Handewitt i 2018.

Aalborg Håndbold er flere gange blevet sammenlignet med AG København, der tog dansk håndbold med storm, i de to år de levede fra 2010-2012.

Men Henrik Møllgaard ser en helt essentiel forskel på de to klubber.

- Aalborg Håndbold er bygget op på en helt anden måde. Jeg er slet ikke bekymret for, at Aalborg Håndbold kollapser, ligesom AGK gjorde. Det er bygget så stærkt op igennem så mange år.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Niklas Landin er blevet kåret til verdens bedste håndboldspiller for anden gang. Foto: Tariq Mikkel Khan

Fra Kiel til Aalborg

Få dage efter Niklas Landin blev kåret som verdens bedste håndboldspiller, blev det offentliggjort at han fra 2023 skal stå i buret for Aalborg Håndbold.

- Det blev Aalborg, fordi de kunne matche noget på og uden for banen. Vi diskuterede det i familien, og vi kunne se os selv i Aalborg, og derfor blev det der, siger han.

- Dertil har Aalborg bevist, at de kan bide skeer med de aller største. De vandt desværre Champions League-gruppen foran mit hold denne sæson, så de kan i hvert fald leve op til mine forventninger om det sportslige, siger han med et smil på læben.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mikkel Hansen og Niklas Landin har igennem mange år været fast inventar for Aalborg Håndbold. Foto: Jens Dresling/Polfoto

- Spillede det en rolle, at Mikkel Hansen skal spille for samme klub?

- Helt sikkert. Det bliver sjovt at spille sammen med ham igen. Vi spillede senest sammen i GOG, så det er ved at være et par år siden.

THW Kiel-keeperen er heller ikke i tvivl om, at klubben kan nå helt til tops europæisk. Men han tør ikke garantere, at det bliver til Champions League-triumf i fremtiden.

- Mulighederne er der, men man skal også være heldig og god for at komme igennem en Final 4-weekend, siger Niklas Landin.

Det danske landshold skal i april spille venskabskampe mod Sverige og Polen og ikke kvalifikationskampe til VM i 2023. Det skyldes, at Danmark er forsvarende mestre, og Sverige og Polen er værter, og derfor ikke behøver at kvalificere sig.

Læs også: Monster-holdet: Derfor vinder dansk drømmehold Champions League

--------- SPLIT ELEMENT ---------