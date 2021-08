Svensk brøler - Spanien venter i semifinalen

Danmark møder Spanien i semifinalen ved OL, hvis det danske mandskab besejrer Norge i sin kvartfinale.

Spanien slog nemlig Sverige med 34-33 efter et sandt drama tirsdag morgen dansk tid.

Spanien startede opgøret bedst, men fra midten af første halvleg tog Sverige over, og svenskerne udbyggede midt i anden halvleg sin føring til 29-25.

Det lignede en forholdsvis sikker svensk sejr, men pludselig skiftede momentum totalt.

Sverige ramte en længere måltørke, og Spanien kæmpede sig tilbage og var foran med 33-30 inden en nervøs afslutning.

Her kom Sverige tilbage på 32-33 og havde også et par sekunder til at udligne ved 33-34, men det lykkedes ikke, og Sverige er færdige ved OL.

I stedet venter nu Spanien i en eventuel dansk semifinale. Danmark spiller sin kvartfinale mod Norge klokken 10.00 dansk tid.

I den anden semifinale skal Frankrig efter en sejr på 42-28 over Bahrain op mod vinderen af kvartfinalen mellem Tyskland og Egypten, der brager sammen klokken 13.45 dansk tid.