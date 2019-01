Svensk landsholdsstjerne stopper øjeblikkeligt: - Jeg er født i en forkert krop

Den svenske landsholdsspiller Louise Sand stopper håndboldkarrieren på topplan.

Det fortæller den 26-årige topspiller på det sociale medie Instagram og i en podcast. Årsagen er, at hun føler sig mere som mand end kvinde.

- Det er utroligt svært, men samtidig utroligt befriende at berette det her for jer.

- Jeg har nu valgt at lægge håndboldskoene på hylden for altid. Jeg har brudt min kontrakt med mit klubhold Fleury. Klubben og pigerne har været helt fantastiske, skriver Louise Sand på Instagram.

I en podcast forklarer hun årsagen til, at hun har valgt at stoppe i en relativt tidlig alder.

- Jeg er født i en forkert krop, siger hun blandt andet i podcasten.

Louise Sand har spillet mere end 100 kampe for Sveriges kvindelandshold, men det er slut nu. Kontrakten med franske Fleury er også blevet ophævet.

- Nu er dagen kommet, hvor jeg skal til at leve mit liv rigtigt, skriver hun på Instagram.

I udsendelsen forklarer Louise Sand, at hun qua sin status som kendt person ikke er i stand til at skjule de udfordringer, hun længe har kæmpet med. Hendes beslutning om at stå frem hænger også sammen med, at hun vil gøre det nemmere for sine nærmeste.

- For at de skal slippe for at lyve om den egentlige årsag til, hvorfor jeg valgte at lægge håndboldkarrieren på hylden, siger Sand i programmet ifølge Aftonbladet.

- Livet er for kort til ikke at tage hånd om de problemer, som kan løses i dagens Sverige, siger hun.

Sand blev født i Sri Lanka, inden hun fire måneder gammel blev adopteret af en svensk familie.

Hun repræsenterede Sverige så sent som ved EM-slutrunden forrige måned i Frankrig, hvor det svenske landshold endte som nummer seks.

Dødsulykke ændrede alt: Dansk OL-stjerne tog afgørende beslutning

Stort galleri fra den røde løber: Nicki P. viser sin store kærlighed frem