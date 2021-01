Svensk optimisme: - Godt det blev Danmark!

Aftonbladets håndboldekspert, Per Johansson, mener, at Sverige er et bedre hold end Danmark, og at svenskerne skal prise sig lykkelige for at undgå Spanien

De fleste eksperter og bookmakere er enige om, at Danmark er favorit i søndagens brag af en VM-finale i Kairo.

Men ikke den svenske håndboldekspert- og træner Per Johansson. Til Aftonbladet har han givet sit bud på de to mandskabers styrke, og selv om det i Johanssons øjne bliver en tæt finale, så mener han, det ender med blå-gult guld.

- Jeg tror, ​​at Sverige vinder, siger Per Johansson og uddyber, at han er lettet over, at det blev Danmark og ikke Spanien, som svensken står over for søndag aften.

- Det var godt, at det blev Danmark. Sverige havde tabt en finale mod Spanien, fordi de er mere snedige og deres spil passer meget dårligere til Sverige. Du kan også se det historisk, siger han.

Hvem vælger du i stor dansk håndbold-krig?

Helt konkret har Per Johansson givet karakterer til Danmark og Sverige i de fire forskellige holdkategorier; Målvogtere, forsvar, kontra og angrebsspil.

Johansson indleder ganske sagligt med at vurdere, at Niklas Landin og Kevin Møller er et hak bedre end de svenske kollegaer i målet, Andreas Palicka og Mikael Aggefors.

Også angrebsspillet med en Mikkel Hansen i topform vurderes til en enkelt karakter bedre i dansk favør. Nok en kende for lidt, hvis man ikke har blå-gule briller på...

Per Johansson er sikker på, svenskerne kan juble igen efter aftenens finale mod Danmark. Foto: Mohamed Abd El Ghany/Ritzau Scanpix

Så begynder det at knibe lidt for Per Johansson, der mener, at det danske kontraspil har været for fejlbehæftet, og derfor vurderes svenskernes til en karakter bedre.

Bevares, Sverige har spillet fornemt kontrahåndbold ved denne slutrunde, men Ekstra Bladet tager da Hansen, Andersson, Holm, Gidsel og co. 'any day'.

Dér, hvor Per Johansson virkelig må have rakt ind på de bagerste hylder af Systembolagets udvalg, er, når han skal vurdere forsvaret. Sverige vurderes til fem stjerner, og har retteligt været VM's bedste. Meeen, tre stjerner til Danmark... Ikke med Henrik Møllgaard ved roret...

I alt kommer Per Johansson frem til, at det svenske mandskab får 18 stjerner mod danskernes 17.

Lad os se, hver der ler sidst, når guldet skal uddeles senere søndag...

