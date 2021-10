Svensker giver Aalborg dramatisk sejr over Skjern

Aalborg Håndbold smed en komfortabel føring i slutminutterne, men endte alligevel med at slå Skjern, da de to hold lørdag mødtes i Herre Håndbold Ligaen.

Efter at have været bagud med fire mål udlignede Skjern med cirka et halvt minut tilbage. Holdet endte dog alligevel med en lang næse efter et mål af svenske Lukas Sandell med cirka ti sekunder igen.

Det sikrede Aalborg en sejr på 27-26, holdets sjette i træk.

Det rækker til en andenplads i tabellen. Kun GOG er bedre. Fynboerne fortsatte lørdag sin perfekte sæsonstart, da det mod TMS Ringsted blev til sæsonens syvende sejr i lige så mange forsøg. Fynboerne vandt 36-31.

Mod Aalborg var Skjern på et tidspunkt i første halvleg foran 11-8, inden de forsvarende mestre frem mod pausen sørgede for, at kun et enkelt mål skilte de to hold ad efter de første 30 minutter.

Aalborg tog fat fra starten af anden halvleg og havde efter lidt over ti minutter vendt 11-12 til 19-15.

Nu var Skjern det jagtende hold, og det endte med en nervepirrende afslutning. Aalborg førte ellers 26-22 med cirka fem minutter igen, men fire mål i træk gav lighed på måltavlen med kun et halvt minut tilbage.

Aalborg havde bolden, og Lukas Sandell endte altså som matchvinder.

Skjern ligger på en sjettepladsen i ligaen med ni point.

To andre hold fra toppen af tabellen mødte hinanden lørdag, da Bjerringbro-Silkeborg (BSH) tog imod Skanderborg Aarhus. BSH vandt 34-29 og overhalede dermed Skanderborg Aarhus.

BSH er nu nummer tre med 11 point, mens Skanderborg Aarhus har ti point på fjerdepladsen.

To af tabellens bundhold tørnede også sammen, da Mors-Thy og Nordsjælland Håndbold mødtes. Førstnævnte tog en sikker sejr på 35-24.