Svenskerne sure: 'Fiasko'

- Det er noget lort, lød den klare tale fra Jamina Roberts efter 24-22-nederlaget til Danmark.

'Straffeforbandelsen forsatte', skriver svenske Aftonbladet og kalder det en 'fiasko', at de gul-blå måtte forlade turnering efter virkelig håbløs eksekvering på en af spillets største scoringschancer.

- Det er uhørt bittert, siger Nathalie Hagman, der stod for at brænde det sidste samt et andet straffekast. Statistikken lød på to omsatte straffe ud af syv mod de danske keepere.

I alt missede svenskerne 12 ud af 24 straffekast ved mesterskabet. Normalt sætter man omkring 80% i kassen, så det blev dyrt for vores naboland.

På svensk tv talte man om, at en anden - måske Isabella Gulldén - skulle have haft chancen, men den svenske landstræner forsvarede sit valg.

Toft reddede Danmark på sidste straffekast. Foto: Lars Poulsen

På Aftonbladet skriver håndbold-redaktøren Johan Flinck, at svenskerne havde Danmark i sækken, og det havde været stort, hvis de havde snøret den.

- Burde have vundet mod hjemmeholdet Danmark, der rangeres som udfordreren til 'de tre store' ved dette mesterskab (Norge, Frankrig og Rusland, red.).

Sverige er nu ude af ræset om at komme i semifinalen, mens Danmark stadig lever i den sammenhæng. Næste opgør opgave for Jesper Jensens tropper er Spanien søndag aften.

Glad for grim sejr

Tre stråler i svensker-drama

Skarp kritik efter dansk triumf