Sverige er klar til VM-finalen i håndbold

Et undertippet svensk landshold spillede sig overraskende i VM-finalen med en sejr på 32-26 over storfavoritterne fra Frankrig, der skuffede fælt i semifinalen i Kairo.

Det var særligt målmandskampen, der afgjorde opgøret. Andreas Palicka i det svenske mål var en mur, mens de skiftende franske målmænd ikke fik fat i noget.

Sverige har været slutrundens helt store overraskelse. Og svenskere kom også bedst i gang med semifinalen. Et kompakt forsvar, et par redninger i målet fra Andreas Palicka, og så kørte den velsmurte svenske kontramaskine.

Det var svenskerne, der var i kontrol, og Frankrig der halsede efter. Gennem hele halvlegen var Sverige i front, og godt halvvejs blev føringen øget til først 10-7 og siden 12-18.

Efter 20 minutter valgte den franske træner, Guillaume Gille at skifte målmand. Vincent Gerard havde ikke haft en eneste redning og blev erstattet af Yann Genty, som heller ikke fik fat i noget. Først efter 25 minutter blev Genty noteret for den første franske redning. På det tidspunkt var Frankrig bagud 15-11.

I den modsatte ende fortsatte Palicka med at levere store redninger. Kun fra fløjene havde Frankrig held til at overliste den svenske keeper, som udviste stor ro i målet.

I det svenske angreb styrede playmakeren Jim Gottfridsson med stort overblik sine unge medspillere. . Især var overtalsspillet ganske overlegent.

Og det var netop en fransk udvisning, som Sverige udnyttede til at bringe sig foran 16-13 lige før pausen. Frankrig havde muligheden for at reducere, men igen var Palicka en mur. Med sin syvende redning, denne gang en fodparade i hovedhøjde, afværgede han det sidste franske forsøg inden pausen.

Frankrig fik bedre fat efter pausen. En redning fra Yann Genty fik hele den franske bænk op at stå, og det lykkedes at reducere den svenske føring til blot et enkelt mål.

Men to straffekast i træk gjorde, at Sverige igen kunne lægge afstand med en føring på 19-16. Atter var det franskmændene, der halsede efter. Sverige øgede føringen til fire mål 10 minutter inde halvlegen, og nu begyndte det at se kritisk ud for de franske favoritter.

Sverige holdt længe fast i firemålsføringen. Frankrig ledte efter løsninger mod den kompakte svenske defensiv, som fortsatte med at have godt fat i de franske skytter.

I stedet var det Sverige, der havde momentum. Med knap 10 minutter igen scorede Jim Gottfridsson til 27-23, og det var begyndelsen til enden for Frankrig, der kørte på flade batterier.

Vi satser på at Mikkel spiller hele kampen ...