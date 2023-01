Sverige forbereder sig på dansk invasion til håndbold-VM

Der er i den grad lagt op til en kogende arena i Malmø, når Danmark tager hul på håndbold-VM i Sverige i næste uge.

Det fremgår af billetsalget, som Ekstra Bladet har fået oplyst af projektlederen i Malmø Kommune, Mikael Wigsten.

- Vi forbereder os på en dansk invasion og byder alle danske fans velkommen til en folkefest, siger Mikael Wigsten til Ekstra Bladet.

Danmarks kampe i gruppespillet og mellemrunden spilles i Malmö Arena, og der er i øjeblikket solgt 41.000 billetter ud af de 60.000 mulige.

Men hold nu fast.

For 91 procent af de solgte billetter er blevet købt af danskere, så de danske håndboldherrer kan i den grad se frem til folkelig opbakning på den anden side af Øresundsbroen.

Herregud!

Danmark møder i første kamp Belgien, og der er altså lagt op til et rødt og hvidt inferno i håndboldhallen.

- Herregud! Det kommer til at blive en danskerfest i Malmø, siger Mikael Wigsten.

Han er dog ikke overrasket over det danske fremmøde. Han har nemlig før oplevet, hvor stor opbakningen er fra de danske fans.

- I 2016 var der EM i håndbold for kvinder i Sverige, hvor vi solgte mange billetter til danskere. Og i gruppespillet til EM i 2020 for mænd var der også herlig stemning i arenaen.

- Så jeg er absolut ikke overrasket over billetsalget.

Storfavorit

Mikkel Hansen, Mathias Gidsel og resten af de danske tropper er storfavoritter til at vinde gruppen.

Belgien, som i håndboldmæssig forstand må betragtes som et uland, er med til et VM for første gang. De har kvalificeret sig, fordi Rusland blev udelukket fra kvalifiktionen. Derudover er Danmark i gruppe med Bahrain og Tunesien, som også må siges at være overkommelige modstandere.

Danmark er regerende VM-mestre, Sverige, blev besejret i finalen i 2021, da VM-slutrunden blev afviklet i Egypten.