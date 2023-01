Sverige i store problemer

Sverige havde store problemer langt inde i holdets første kamp ved VM i herrehåndbold på hjemmebane, men endte med at vinde med otte mål.

Svenskerne havde usædvanlig svært ved at få bolden i nettet mod undertippede Brasilien, og det lykkedes for brasilianerne at trække tempoet ud af kampen.

Det gjorde det svært for den svenske offensiv at få fart i spillet, og det lykkedes i første halvleg aldrig for en af forhåndsfavoritterne til VM-trofæet at trække fra Brasilien.

I sidste ende fik Sverige slået hullet til brasilianerne. Særligt takket være en storspillende Andreas Palicka i det svenske mål. Derfor indledte Sverige VM med en sejr på 26-18.

Det er ikke til at sige, om det var svenske hjemmebanenerver i en tilskuerpakket arena i Göteborg eller rust, der var skyld i de svenske problemer.

Men midtvejs i første halvleg var det brasilianernes egen skyld, at de ikke var foran.

To brændte skud på et tomt svensk mål holdt hjemmebaneholdet på det uafgjorte resultat 5-5.

Svenskerne fik bedre fat mod slutningen af første halvleg og fik tippet scoringsfordel til eget favør i en halvleg, hvor 17 forskellige spillere kunne notere sig for halvlegens 20 scoringer. 11-9 førte Sverige.

Fra anden halvlegs start tog den svenske stjerne Jim Gottfridsson hånd om offensiven, og Andreas Palicka trak for alvor gardinet ned i det svenske bur.

Så selv om brasilianerne med næb og klør forsøgte at holde snor i Sverige i begyndelsen af anden halvleg, kunne Sverige med et kvarter tilbage for første gang i kampen bringe sig foran med fire.

Derefter så den svenske VM-bejler sig aldrig tilbage, og da brasilianerne ikke kunne få bolden ind bag Palicka, så endte det med en sikker svensk sejr.

Tidligere på aftenen vandt Kap Verde den anden kamp i Sveriges gruppe mod Uruguay. Derfor er Sverige og Kap Verde lige nu i pole position til videre avancement i turneringen.

Spanien havde i sin første kamp ved slutrunden svært ved at trække fra Montenegro. Frem til stillingen 7-7 delte de to hold mål. Men efter et kvarter trak Spanien fra, og endte med at vinde opgøret 30-25.

Også i Islands kamp mod Portugal var det tæt ved halvleg. Her gik nationerne til pause med 15-15 på tavlen.

I anden halvleg vekslede det mellem islandsk føring og uafgjort. I sidste ende trak islændingene fra og vandt 30-26 i en kamp, hvor Portugal aldrig kom foran.