Sverige og Holland deler i hæsblæsende VM-gyser

Der blev leveret stort angrebsspil i begge ender, da Hollands og Sveriges håndboldkvinder endte med at dele pointene imellem sig i holdenes gruppefinale ved VM tirsdag aften.

Hollænderne fuldførte til dels et stort comeback, men Sverige holdt stand og sikrede sig det ene point efter 31-31.

Det betyder, at begge hold går videre til mellemrunden med tre point hver. Holland har dog den bedste målscore af de to.

Det var svenskerne, der indledningsvist lykkedes med mest.

Og havde det ikke været for flere store redninger fra Tess Wester i det hollandske mål, så kunne det have set noget værre ud end 12-7 til Sverige halvvejs i opgøret.

Især Sveriges Jamina Roberts tog ansvar med flere flotte mål.

Det blev dog mere jævnbyrdigt, som første halvleg skred frem, og med en stærk slutspurt med fire mål i træk fik Holland endda reduceret til en svensk etmålsføring inden pause.

Sverige var begyndt at lave fejl i angrebsspillet i slutningen af første halvleg, og det fortsatte til dels i anden halvleg. Det gav Holland chancen for at holde forspringet på et og to mål.

I midten af halvlegen blev det så til en udligning ved stillingen 24-24, og derfra skiftedes de to hold med at overtage føringen.

Til sidst havde Sverige chancen for at tage begge point, men angrebsspillet viste sig for sløvt, hvorfor kampen endte uafgjort.

Der var sideløbende en række andre gruppefinaler i gang.

Blandt andet opgøret mellem Norge og Rumænien, der i lange perioder var helt lige, indtil nordmændene til sidst i første halvleg fik skabt et hul på seks mål.

Overtaget fortsatte ind i anden halvleg, hvor forskellen på de to mandskabers kvalitet blev tydelig. Opgøret endte 33-22 til Norge.

Forskellen blev yderligere forstærket, fordi den norske målvogter Katrine Lunde fik lukket godt af bagtil.

Både Frankrig og Rusland går også videre til mellemrunden med optimale fire point efter sejre over henholdsvis Montenegro og Serbien.