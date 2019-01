Sverige sat på plads - Danmark i semifinale

HERNING (Ekstra Bladet): Landin mig her, Landin mig der – og Danmark til Hamburg.

For fulde Landiner!

Danmark klarede ærterne selv, slog Sverige med 30-26, og folk og fæ på heden og ude langs de mange, lange motorveje kan glæde sig til et gensyn på søndag. I den tidlige eller sene kamp…

Vi sad sgu på lægterne og blev halvklamme i håndfladerne i takt med, at Andreas Palicka blev ved med at plukke danske skud, når Mikkel Hansen da ikke selv smaskede splinter af træværket eller sendte et straffekast snert over trekantsammenføjningen.

Danmark kunne ganske vist tåle at tabe med fire til svenskerne og alligevel efterlade sorteper hos nordmændene, der har haft næsten italiensk gang i konspirationsteorierne de sidste dage.

Brødrene højt mod nord var sikre på, at Danmark helst ville havde de blågule med på udflugten til Elben, og det skulle vel så være ud fra den betragtning, at vi nødigt ville møde Norge i en finale? Selvforståelsen fejler intet på de kanter…

Rasmus Lauge startede sært blodfattigt og et stykke fra det drev, den ihærdige playmaker har demonstreret hidtil i VM. Mikkel Hansen kom nok engang forfærdeligt fra start, men den slags har man set før, og alle troede, nummer 24 havde fundet formlen, da han til jubelbrøl fra Boxen hamrede to missiler ind til 6-7 og 7-7. Blot for at brænde de to næste.

Nikolaj Øris startede med at plaffe to ind og lobbe sin tredje kasse ind, men så blev han også fanget i det granvoksne svenske 6:0-forsvar, der er lige så sikkert, som at der er en milliard nåletræer mellem Malmö og Stockholm.

Målene kom fra familien Landin. Storebror med otte redninger inden pausen, lillebror med fire stensikre bolde omsat til scoringer. Danmark gik fra 5-3 til 5-7, var bagud 9-12 og haltede efter frem til pausen, hvor 13-13 dog glimtede nogenlunde beroligende på tavlen.

Fanden tog så ved såvel Mikkel Hansen og Rasmus Lauge, der kom ud til anden halvleg i raketgear og med pedalen i bund. Danmark spillede stadig med masser af fejl og mangler, men Boxen gik amok, når Missil-Mikkel kanonerede med succes – og sukkede dybt, da han brændte endnu et straffe.

Nikolaj Markussen fik chancen og scorede to på fem, knaldede nakken i gulvet efter en bidsk svensk tackling. Henrik Toft blev klappet ind på banen, og stormende bifald til Morten Olsen, da han et kvarter før tid erstattede en lidende Mads Mensah. Endnu vildere, da Olsen fik scoret.

Folk i rytme-Boxen holder med sine folk, og det kan kun blive endnu mere vildt og larmende på søndag.

Vi sejled’ op ad åen, og når vi har været lidt oppe og nede ad Elben, gør vi det sgu igen!

