Sverige tager fire point med ind i Danmarks mellemrunde

Inden mellemrunden begynder ved VM i håndbold står det klart, at både Danmark og Sverige indleder mellemrundens gruppe II med fire point.

Torsdag aften vandt Sverige nemlig for femte gang af fem mulige, da holdet slog Ungarn med 33-30 i Royal Arena i en direkte duel om at tage flest mulig point med videre i turneringen.

Kampens vigtighed skinnede igennem på begge hold, der så ud til i perioder at være ramt af nerver. I slutminutterne gik marginalerne Sveriges vej.

Svenskerne fik ellers en skidt indledning på opgøret. I de tidligere kampe havde svenskerne et stærkt forsvar og mange vigtige redninger fra holdets målvogtere, men i kampens første kvarter kom Ungarn for let til scoringer.

Bagud 5-9 tog Sverige en timeout, og det hjalp i begge ender af banen, så Sverige efter en god periode kunne udligne til 11-11.

Ved pausen var svenskerne tilmed i front med 16-15 til stor glæde for de mange svenske fans, der havde fundet vej til arenaen i den danske hovedstad.

Selv om svenskerne kom foran 27-24 og var på vej mod en sikker sejr, gik der alligevel et gys igennem de svenske fans og landstræner Kristján Andrésson, da nøglespilleren Jim Gottfridsson måtte humpe ud af banen efter at have fået lægeassistance.

Gottfridsson kom ikke tilbage på banen, og det svenske forspring forduftede stille og rolig, så der var fuld kontakt mellem mandskaberne ved 29-29.

Efterfølgende fik ungarerne flere muligheder for at komme foran, men blev noteret for afbrændere. Siden fik Ungarn også en udvisning, og det blev kostbart, da Sverige udnyttede overtallet til at trække afgørende fra på måltavlen.

Ud over Sverige og Ungarn er også Egypten videre til mellemrunden fra gruppe D. Egypterne tager ligesom Ungarn et enkelt point med i mellemrunden, da de to hold spillede uafgjort mod hinanden onsdag.

Kampene i mellemrundens gruppe II spilles i Herning.

