Sviner holdkammeraters VM-beslutning: - Hvorfor?

Siden guldet i 2007 har Tyskland spillet seks verdensmesterskaber i herrehåndbold uden medaljer, men med placeringer mellem nummer fire og 11.

Denne gang var chancen der for et rigtig godt resultat, men tre af stjernerne har meldt fra for at undgå det store coronacirkus ved januars VM-slutrunde i Egypten, der for første gang spilles med 32 lande.

Nu går tyskernes egen målmand Andreas Wolff med mere end 100 landskampe direkte i kødet på sine tre holdkammerater Patrick Wiencek, Hendrik Pekeler og Steffen Weinhold, der har meldt afbud.

- Det ser jeg meget, meget kritisk på, siger han ifølge Sport1 i Rhein-Neckar Löwens klubpodcast.

- Jeg kan forstå, at spillerne er bekymrede for deres helbred i denne tid, men det generer mig, at de springer fra slutrunden, når de lige har været aktive i Champions League, siger Wolff.

Han henviser til, at de tre stjerner mellem jul og nytår spillede Final Four-stævne i Champions League i Paris, hvor de slog ungarske Veszprem i semifinalen og spanske Barcelona i finalen.

- Nu er det hele pludselig et stort problem her til VM, selvom sikkerhedsforanstaltningerne er betydeligt højere end eksempelvis i de internationale klubturneringer, siger Wolff.

- Og hvad der støder mig endnu mere er, at holdkammerater fra andre lande ikke ser ud til at have noget problem med at efterlade deres familier og tage til VM, siger Wolff.

Herrer-håndbold VM 2021 - sådan fungerer det Dato: 13.–31. januar 2021

Værtsland: Egypten

Arenaer: Kairo (Kairo Stadion, 16.200), Giza (6. oktober-hallen, 4500), Egyptens nye hovedstad (Handboldarenaen, 7000), Alexandria (Borg Al Arab, 5000) Format: Otte grupper med fire hold, hvor de tre bedste i hver gruppe går videre til Mellemrunden (fire grupper af seks hold). De to bedste fra hver Mellemrunde-gruppe spiller kvartfinale. Gruppe A: Tyskland, Ungarn, Uruguay, Kap Verde

Gruppe B: Spanien, Tunesien, Brasilien, Polen Gruppe C: Kroatien, Qatar, Japan, Angola

Gruppe D: Danmark, Argentina, Bahrain, Congo Gruppe E: Norge, Østrig, Frankrig, USA

Gruppe F: Portugal, Algeriet, Island, Marokko Gruppe G: Sverige, Egypten, Tjekkiet, Chile

Gruppe H: Slovenien, Hviderusland, Sydkorea, Rusland DANMARKS KAMPE I GRUPPESPILLET Fredag 15. januar kl. 20.30 Bahrain

Søndag 17. januar kl. 20.30 Congo

Tirsdag 19. januar kl. 20.30 Argentina Vis mere Luk

29-årige Andreas Wolff spillede fra 2016 til 2019 selv for Kiel, hvor de tre spillere, der har meldt afbud kommer fra.

Den hårde konkurrence fra Niklas Landin gjorde dog, at han skiftede til polske Kielce, hvor han stadig spiller.

Spillerne fra Kiel ønsker ikke at kommentere sagen, mens det tyske håndboldforbund har slået fast, at deres målmand har sine meninger, og dem har han lov at have.

VM indledes på onsdag, og Tyskland spiller første kamp fredag mod Uruguay og er også i gruppe med Ungarn og Kap Verde.

Godt forhold: - Har fået en anden sandhed

Godt nytår, Landin: Scorer millionbonus!

Hvad nu? - Det er problematisk

Mikkel undrer sig: - Skandaløst

Legendens søn jagtet vildt

Anne Dorthe: - Det har Bjarne og jeg fortrudt