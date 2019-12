Sydkorea sætter kurs mod avancement i Danmarks VM-gruppe

Sydkoreas håndboldkvinder er sikkert på vej mod mellemrunden fra Danmarks indledende gruppe ved VM i Japan.

Tirsdag formiddag dansk tid vandt sydkoreanerne overbevisende med 33-27 over Brasilien og står nu noteret for fem point efter tre kampe. Det kan meget vel blive til syv point for fire kampe, når upåagtede Australien er modstanderen i næste runde.

I indledningen af tirsdagens kamp mod Brasilien virkede brasilianerne opsatte på at spille deres chance for en plads i mellemrunden. Brasilianerne opbyggede en føring på fire mål, men ved pausen var kampen tippet over i Sydkoreas favør, da sydkoreanerne førte 16-14.

Den føring blev aldrig hentet, og midtvejs i anden halvleg var den vokset til fem mål. Dermed syntes kampen at være afgjort, og det var den da også.

Tidligere i turneringen har Sydkorea slået Frankrigs verdensmestre, og i søndags endte opgøret mod Danmark uafgjort.

For Brasilien var nederlaget en skidt optakt til onsdagens møde med Danmark.

