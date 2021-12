Syg dansker bombede Ungarn i sænk

GRANOLLERS (Ekstra Bladet): Anne Mette Hansens stemme er pænt grødet og hæs, men hun er i fremragende humør, som hun holder hof iført en godt vamset dunjakke i mixed zone.

Fanden tog ved bomberen fra Hedehusene, da kaptajnen fra Györ mødte sine ungarske kolleger, og så glemte hun alt om rusten røst og de hæse host, der måske har vækket værelsesmakkeren Mette Tranborg de seneste par nætter.

Anne Mette Hansen ved ikke, om hun har feber. Men hun spillede en ægte feberkamp og scorede topkarakter, da Ungarn blev banket med hele 30-19. Hun scorede fem på seks forsøg – de fire af dem i starten, da offensiven led en anelse.

- Det gik meget godt …

- Ja, lidt bedre end forventet, haha. Jeg vil gerne indrømme, at jeg ikke havde troet, vi kunne vinde så stort.

Anne Mette Hansen maser sig gennem det ungarske forsvar, der tog godt fat i danskeren. Foto: Lars Poulsen

Skulle I lige banke rust af i det første kvarter?

- Jamen, det er jo igen det med, at vi lige skal finde ind til, hvad de kommer med, og så har de jo også masser af power fra start. Efter et kvarter får vi rettet de ting til. Det handlede mest om den kontrafase, de fik, og vi havde nogle ting i angrebsspillet, vi lige skulle justere. Det gjorde vi fuldstændig uden panik.

- Fanden tager jo også ved dig! Er der et eller andet, der toptænder dig, når du møder Ungarn?

- Ja, jeg skulle ikke tabe i dag! Jeg skal ikke komme tilbage til Ungarn og have tabt til dem. Nu går der forhåbentlig noget tid, før jeg er tilbage i Györ, men det da fedt at have håneretten – jeg ved jo, at der er nogle af de andre piger på holdet, der har noget med tyskerne, så det er jo fint. Ekstra motivation, siger en storgrinende Anne Mette Hansen.

- Var du plaget af den forkølelse?

- Det var lidt hårdt inde på banen i dag, så jeg fik nok også lidt mere pause i forsvar/angreb, end jeg plejer. Men vi får det bedste ud af det. Vi er jo til VM ikke også, siger hun, der også døjede i kampen mod Sydkorea.

- Da var stemmen væk. Det går bedre nu, og jeg prøver bare at passe så godt som muligt på kroppen og få en masse søvn, siger Anne Mette Hansen, der især er glad for, at holdet bevarede køligheden i starten.

- Der var en rigtig god ro over holdet. Vi stressede ikke, da vi var bagud 4-7, og der er en tro på, at vi nok skal få rettet tingene til. Selv om vi ikke får en god start, kører vi alligevel videre.

- Skal du hjem under dynen med det samme?

- Ja, jeg tænker, jeg skal hjem og sove. Først noget at spise og så skal jeg sove.