Syv-otte stykker på fire år: - Sådan er det i Østeuropa

GRANOLLERS (Ekstra Bladet): Simone Böhme kender hvert og ét af de ungarske talenter krydret med en passende portion rutine, Danmark onsdag aften krydser klinger med i Palau d’Esports – og den 30-årige jyde har også på egen krop mærket den hårde skole, mange af modstanderne er vokset op i på østeuropæiske parketgulve.

- De har skiftet træneren ud. Vlagyimir Golovin er rigtig dygtig, og spillerne er glade for ham. Han har efter et lidt skuffende OL valgt en masse unge spillere med en masse god energi, fortæller den danske fløj på en forrygende tirsdag formiddag med 17 grader i skyggen og fuldt blus på solen uden for hotellet tæt ved stranden.

- Jeg kender de fleste spillere, det er et hold med mange styrker, garanterer Simone Böhme, der er i gang med sin femte sæson i Siofok, der ligger idyllisk ud til Balatonsøen – men løjerne inde i hallen kan af og til få blåskjorternes regime på TV2 til at ligne et socialpædagogisk eksperimentarium.

Her kan du se LIne Haugsted uddele bolde tll hotellet, køkkenchefen, hallen og alt muligt andet:

Line Haugsted giver bolde i Spanien.

Klubben ejes af stenrige og egenrådige Janos Fodor, der ganske vist har forsøgt sig med skandinaviske trænertyper som Christian Dalmose, Lars ’what the fuck’ Rasmussen, norske Bent Dahl og Tor Odvar Moen.

For et år siden blev adskillige stjernespillere chikaneret ud af kontrakterne – Team Esbjerg tog sig resten af sæsonen af spanske Nerea Pena. Der var corona overalt, og Simone Böhme blev IKKE udtaget til EM på hjemmebane.

Hun var skuffet og kunne godt have brugt et afbræk i den ungarske trummerum …

- Jo, det er rigtigt. Men jeg havde også en kontrakt, jeg gerne ville opfylde og samtidig være en person, de kunne regne med i klubben. Selv om livet til tider kan være turbulent, skal man huske, at man altid kommer ud på den anden side, nedtoner hun et år senere skuffelsen dengang.

- Jeg er altid glad. Jeg er en person, der altid prøver at se det positive i alting. Jeg var ikke med i Herning, nu er jeg her, og vi går nogle rigtigt spændende dage i møde.

- I skifter også tit træner i klubben ...

- Det gør vi stadig! Vi har lige skiftet igen. Vores træner indtil for nylig var også Ungarns landstræner, og han er lige blevet skiftet ud med Uros Bregar, der også er serbisk landstræner. Vi har nået at have ham et par uger, og han virker rigtig fin.

Simone Böhme nyder solen i Barcelona. Foto: Lars Poulsen

- Hvor mange trænere har du haft?

- Syv-otte stykker.

- Nå, er det ikke værre …

- Synes du ikke, det er slemt nok? Det er jo mere end halvanden pr. sæson. Det er selvfølgelig irriterende hele tiden at skulle lave om og forholde sig til nye måder at gøre ting på, og det er ikke let at etablere en tryghed. Men sådan er det i Østeuropa.

- Får I stadig mange bøder?

- Det gør de ikke så meget i. Det har været udbredt, og det kan sikkert også komme igen, men lige nu er det ikke så slemt.

- Har du fået nogen?

- Ha, der har vist været et par stykker.

- For hvad?

- Det kan jeg ikke huske. Der kan jo falde bøder for alt.

- Og hvis man spørger hvorfor, så bliver den fordoblet …

- Så kommer dobbeltbøderne!

- Hvordan kan du holde det ud?

- Jeg tror bare, det har styrket mig. Det er en udfordring i sig selv, og jeg elsker jo at prøve noget nyt. Det er sjovt.

- Har du ikke tudet og hamret i dynen?

- Det tænker jeg, at alle har oplevet, hvor end de var i verden og livet. Så er det klart, at det er nemmere, når man har familie og støttepersoner tæt på. Men så lærer man jo sin indre styrke at kende, og man knytter mange bånd på holdet og i klubben. De andre er jo i samme situation. Vi er i et miljø, hvor man ikke altid kender dagen i morgen.

- Hvad har du lært?

- Nok at bevare en ro, selv om tingene ikke helt går, som man ønsker. Når man ikke er herre over noget som helst, kan man godt føle sig uretfærdigt behandlet, men man skal altid huske, at i morgen står solen op igen.

- Jeg har aldrig været der ude, hvor det er helt håbløst. Der er ting i verden, der er værre. Nu er jeg her til et VM og glæder mig helt vildt.

- Hvor langt kan du komme på ungarsk?

- Jeg kan ikke føre en samtale ude i byen, selv om jeg går til ungarsk en gang om ugen. Det er svært og ligner ikke andre sprog, og folk hævder, det er et af verdens sværeste sprog at lære. Jeg kan forstå 70 procent af, hvad de siger, og så kan jeg svare i meget begrænset omfang.

Kontrakten udløber til sommer, og det er oplagt, at der derefter måske slet ikke er noget behov for at fortsætte i sprogskolen!