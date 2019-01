Syvende sejr i træk: Nu venter gyser mod Sverige

HERNING (Ekstra Bladet): Danmark vandt 26-20, kønt var det bestemt ikke hele tiden – og nu skal vi så bare slå Sverige i den sidste kamp. Eller egentlig bare undgå at tabe med flere end fire kasser.

Egypten kom med samtlige syv plager på holdkortet. De havde intet fattet af, at de var slidte efter en hård kamp mod Norge søndag, ikke forstået, at de ikke kan nå semifinalerne og helt ligeglade med, at de burde spare på krudtet til en hadsk sidste kamp mod arvefjenderne fra Tunesien onsdag.

Nordafrikanerne blæste til operation ørkenstorm, og der blev hvirvlet godt med sand i det danske angrebsmaskineri på en aften, hvor INTET indledningsvis kørte for superstjernen Mikkel Hansen.

To brændte straffekast, flere fejl, manglende tempo og en stor grad af rådvildhed over for et egyptisk forsvar, der i bogstavelig forstand forsøgte at squeeze saften ud af Rasmus Lauge og Co.

Bare spørg Anders Zachariassen, der ikke kunne bremse et skrig, da Yehia Elderaa legede juice-centrifuge og klemte til.

Samme egypter ramte også i angreb Henrik Møllgaard så hårdt under en klodset pirouette, at forsvarsgeneralen måtte ud i liggende bag bænken for at få iset, lukket og tilplastret en flænge under højre øje.

Men trods alt dansk føring ved pausen. 9-7 – den stod 5-5 efter ti minutter. Altså blot 4-2 i dansk favør de sidste 20 minutter inden pausen…

Det blev trods alt bedre efter pausen, Mikkel Hansen fik smadret et par stående skud i boksen, men Rasmus Lauge var temmelig langt fra toppen, og hverken Niklas Landin eller Jannick Green fik fat i det vilde.

Temmelig mange udfald på et hold, der spiller smalt, og Nikolaj Jacobsen fik aldrig chancen for at spare profiler. På den positive side: Nikolaj Øris kom i aktion, scorede et par basser og så ud til at klare belastningen. Magnus Landin og Lasse Svan holdt acceptable procenter fra fløjene, og så var der dagens mand i persillesovs:

Anders Zachariassen kæmpede nok engang som en tasmansk djævel defensivt, og hvor han i andre kampe har holdt en alt for lav scoringsprocent, så knaldede han i denne afgørende sejr fem ind på seks. Formidabel indsats af en ’lille’ mand fra Flensburg.

Nikolaj Jacobsen måtte både bruge syv mod seks og gå til 5:1-forsvar med Magnus Landin liggende i front med de lange, piskende arme, og det var vel en god del af forklaringen på, at den festen i Boxen gik fra at være lidt halv-fezen til at nå samme imponerende højder som i de foregående kampe.

Ørkenens sønner blev pryglet og slidt op, og det afgørende hul blev slået, da 18-16 blev til 20-16, 22-17 og 25-19 kort før tid.

Danmark er næsten klar til at booke billetter til Hamburg, men det er sgu nok klogt at sikre sig, at ordren kan annulleres. Man ved aldrig helt – for Danmark begynder også at hænge lidt i bremserne.

Se også: Semifinalen må vente: Danmark fik ingen hjælp af Sverige

Se også: Gyserkamp venter efter kæmpe nedtur: - Vi har alt at vinde