Tårerne fik frit løb

KUMAMOTO (Ekstra Bladet): At sport på det her niveau handler om store følelser, var mødet med Line Haugsted efter sejren over Holland et lyslevende bevis på.

Da hun kom gående gennem den såkaldte mixed zone, hvor pressen kan møde spillerne efter opgørene, var det med tårerne trillende ned ad kinderne.

Det kan godt være, at Danmarks nye forsvarsgeneral tackler igennem i kampene, så det knager, men her havde hun smidt alle våben.

- Jeg er så glad for, at vi løfter os efter kampen i går mod Norge. For det var fandeme hårdt at tabe den. Følelserne er over alt i dag, og jeg kan bare ikke rigtig styre dem.

- Det der med kun at sove omkring fem timer, det tror jeg presser alle. Jeg tror, jeg sov omkring klokken halv fire og vågnede igen klokken otte. Så er man lidt mærket, og der har ikke været tid til hvile i dag, fordi vi skulle spille på et tidligere tidspunkt end hidtil i turneringen.

- Vi lovede hinanden, at vi ville blive ved med at arbejde hårdt. Det er en hård turnering, og der har været mange kampe på meget få dage. Man bliver mere og mere presset.

- Derfor er det så flot, at vi løfter vores spil, og Sandra står sindssygt godt igen. Vi får også lagt lag på vores angrebsspil, hvor skytterne kommer og banker den ind. Jeg synes, det er så sejt.

- I virker til at have kampen under kontrol lige fra starten?

- Der var lige et enkelt tidspunkt, hvor de var ved at komme op til sidst, men så trækker vi fra dem igen.

- Du var ikke bange for, at I igen ville smide den?

- Jeg synes, vi var gode til at tage den minut for minut, og det var fint, at vi fik løbet lidt mere kontra, siger Line Haugsted.

