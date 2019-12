Tårerne væltede ud: - Var meget overrasket

Sarah Iversen vokser i graderne i sin tredje slutrunde med landsholdet - her fortæller hun om tårerne, der flød for et år siden

KUMAMOTO (Ekstra Bladet): Hun kan spille violin, klaver, styre en hest og stå på hænder i lang tid. Sarah Iversen boede som barn et år i nærheden af Paris og fire år uden for Stockholm i Sollentuna, hvor violinspil var en obligatorisk del af skolegangen.

Musik, ridning og springgymnastik er blot en del af bagagen, når det gælder Sarah Iversen, der har forladt noderne og kastet sig over unoderne i det danske forsvar og lige nu er i gang med at æde sin søsterpart af spilletiden på stregen.

I sin tredje slutrunde er hun gået fra klart tredjevalg til jævnbyrdig kollega til Stine Bodholt og Kathrine Heindahl, og den 29-årige skolelærer gør det godt.

- Det er så skønt. Jeg er vild med det her, siger hun.

Stamspiller og næsten startspiller…

- Jeg tror bare, han vil have os alle sammen i gang. Jeg har været klar til det, når jeg kom ind, og det er gået ok, siger den 29-årige. Hun er født på Frederiksberg, har været en del omkring i verden – nu bor hun i Ikast med manden, hun sagde ja til 22. juni i Frederiksberg Slotskirke.

- Det er gået bedst i forsvaret. Jeg er sgu da skide træt af, at jeg har brændt nogle skud og lavet nogle fejlscreeninger, men jeg prøver at tænke positivt: Jeg kommer da til chancerne – og jeg er ikke den eneste, der brænder.

Sarah Iversen bruge sin frilørdag på at drikke kaffe med klubkammerater hjemme fra Herning-Ikast - deriblandt to nordmænd, der er fjender i kampen søndag. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

- Jeg har ikke været særlig slem. Tre udvisninger i fem kampe er fint, og så kan det godt være, der er et par åndsvage trøjeriv med. Men vi vil jo gerne spille hårdt, og dommerlinjen kan være lidt vanskelig at greje – den varierer i hvert fald fra dommerpar til dommerpar. Vi prøver at lure dem, siger Sarah Iversen.

På denne frilørdag lader hun op med et cafétræf med svenske Jessica Ryde, Helene Fauske og Stine Skogrand hjemme fra klubben. De to nordmænd er ellers fjender for en dag, når Norge og Danmark søndag tørner sammen.

- Jeg tror ikke, vi kommer til at snakke håndbold overhovedet. Det er bare rart med en lille hyggesamling, komme ud med andre mennesker og lidt væk fra hotel og kuller. Desuden skal jeg holde mig vågen, siger hun og griner.

Klavs Bruun roste Sarah Iversen under opvarmningen i Nantes for et år siden, og så flød bægeret bare over med saltvand. Foto: Lars Poulsen

Ved EM for et år siden var hun klart tredjevalg, og en dag i en lille gymnastiksal i Nantes piblede tårerne frem, da Klavs Bruun lagde armen omkring og roste hende. Reaktionen kom meget bag på den ’hårde banan’.

Kan du huske det?

- Ja! Jeg har altid været vant til at være en bærende spiller og en stor profil på klubholdet, og det tager tid at vænne sig til en anden rolle på landsholdet. Når det lykkes, kan man sænke skuldrene lidt. Klavs sagde såmænd bare noget i retning af, at det går skidegodt – og så kom tårerne, fortæller hun.

- Jeg var faktisk meget overrasket over min reaktion, for det er bare ikke sådan, jeg gerne vil fremstå udadtil. Men når alt kommer til alt, så er man jo bare skide følsom, og når der er noget, man brænder så meget for, sidder følelserne uden på huden, siger Sarah Iversen.

- Det er meget nemmere hjemme på hotellet, hvor man bare kan skrige ned i puden og få afreageret. Her skete det i et helt åbent forum. Jeg kunne bare ikke holde dem tilbage, jeg var nødt til at give slip. Men så kom der en historie ud af det, det var trods alt positivt.

Hjemme i Ikast passer gemalen to engelske bulldogs - Otto og Arne – der minsandten har deres egen Instagram-konto.

- Wow! Et par små kampvogne, siger den tidligere violinist, der med garanti kommer til at knuse en enkelt norsk hardangerfele eller to søndag.

Tudeprinsesser: Begyndte at græde inden kampen var slut

Danske VM-profiler får topkarakter

Danmark viste formatet