Tårevædet drama: Skamskudt målmand måtte hjælpes ud

Odense Håndbold vandt efter forlængelse pokal-semifinalen uden at levere en magtdemonstration med 30-28 over Herning-Ikast efter 25-25 i ordinær spilletid.

Men det var en grædende Sabine Englert, der trak opmærksomheden til sidst. Den stærke keeper har rundet en bagatel af 39 år, og den rutinerede tysker har oplevet en del på de tv-farvede halgulve og nappet sin del af løsrevne harpiks-klumper undervejs i de mange sæsoner i jagten på fortune and fame.

Men det trak voldsomt mange tårer, da hun kort før pausen af den dramatiske og forlængede spilletid i pokalsemifinalen mod Odense Håndbold blev plaffet ned af hollandske Lois Abbingh med et flæk, der via armen ramte tyskeren hårdt i ansigtet.

Hun spjættede desperat og hårdt med det ene ben i den fynske parket, og veteranen forsøget at spille videre – men sekunder efter dommernes genoptagen af spillet måtte hun virre på hovedet og slippe tårerne løs.

Det var slut for Sabine Englert. Det var også slut for Herning-Ikast Håndbold, der ellers havde Final 4-værterne Odense Håndbold fuldstændig på krogen i en semifinale, der via 12-12 ved pausen sluttede 25-25 efter ordinær tid.

Det hører dog med til den del af historien, at jydernes Naja Nissen sekunder før slut havde den helt gyldne chance i kontra fri fra venstre fløj at plaffe midtjyderne i finalen. Men hun ramte blot Althea Reinhardts højre underarm, og så reddede de nykårede mestre æren og chancen for at vinde the double.

Fynboerne møder søndag Nykøbing Falster Håndbold, der i en næsten lige så spændende semifinale forinden slog København Håndbold 28-17. De falsterske roeligans var endda uden en krykkeramt Kristina ’Mulle’ Kristiansen, der fredag fik en korrumperende fiberskade i den ene læg.

Storsatsende Odense Håndbold havde indtil sidste weekend verdens mest tomme pokalskab, men med DM-guldet forleden og mulig pokaltriumf på hjemmebane søndag er der vel lagt op til en bronzebuste af cheftræner Ulrik Kirkely, der populært på de kanter blot kendes som ’Spåne’.

Fordi en af kongerigets kortest regerende landstrænere, Ole ’Plastic’ Andersen, i sin tid mente, at Kirkely var for lille til at kunne tituleres ’Splint’…

Tårerne flød. 39-årige Sabine Englert må nøjes med kampen om bronzen søndag - hvis hun da er i stand til at spille. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Hvis vi nu skal nærme os alvor og niveau, så er lige præcis dét lidt alarmerende! Evnen til at holde hovedet koldt er ganske simpelt ikke en egenskab, der plager alle danske landsholdsprofiler på kvindesiden.

Den første semifinale rummede i alt 34 officielt optalte tekniske fejl, og trods højere niveau fra start i lørdagens anden kamp, så må man indimellem korse sig.

Der går altså ren lilleput-fodbold og alle piger efter bolden, når eksempelvis normalt dygtige Mie Højlund – på en personligt svag dag - efter en mere end skrald periode har chancen for at slå bolden i gulvet og s-t-i-l-l-e og roligt male sig frem til en udligning mod Herning-Ikast håndbold ti minutter før tid. Men tager et hasarderet skud over kassen.

Og dette er bare nævnt som ét eksempel. Jydernes Naja Nissen kunne også have lukket festen sekunder før tid i ordinær kamp, og hun bummede også et par af de pænt store i omkampen.

Ingen nævnt, ingen glemt. Dansk klubhåndbold har stadig et pænt stykke til toppen.

Men spændende er det, og vi prøver igen i morgen…