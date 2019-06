Tabt finale koster: Mister sjov ferietur

GUDME (Ekstra Bladet): Meningen var, at de fredag morgen skulle være fløjet til Malaga som danske mestre. Nu må de unge GOG’ere lade Andalusien passe sig selv og i stedet forberede sig på den ultimative finalekamp om årets danske mesterskab søndag eftermiddag.

Turen går ikke til Malaga. Den går til Aalborg!

Nu blev charterferien ikke booket som et udslag af ungdommeligt vovemod og et benhårdt sats på at slæbe DM-guldet hjem over to kampe. Snarere tværtimod. Da de unge fynboer besluttede, at bødekasse-turen skulle gå til det sydlige Spanien og bookede fly og hotel, var det snarere fordi, de ikke overhovedet ikke havde regnet med at komme i DM-finalen.

Succesen kom væltende, og alt havde jo været perfekt, hvis Lasse Møller og Co. havde gjort arbejdet færdigt, havde givet den gas til festen og kunne vælte i lufthavnen fredag morgen med en ordentlig, kollektiv bagskid på.

Nu må de i stedet se i øjnene, at hotellet er ikke refunderbart, mens flybilletterne trods alt kan ændres. Men turen kan tidligst finde sted fra og med mandag…

Skuffelsen i Gudme torsdag aften handlede dog udelukkende om det rent sportslige. Så tæt på – og så alligevel så langt fra. Magnus Saugstrups træffer til 32-31 i de døende sekunder udlignede til 1-1 efter GOG’s 33-30 sejr i søndags.

- Så må vi igen en tur til Aalborg. Ja, jeg glæder mig. Jeg glæder mig sindssygt meget til en tredje DM-finale, som vi jo vidste var en mulighed, og den skal vi bare op at vinde. Der er ikke så meget andet at sige om det, konstaterer en ærgerlig Lasse Møller.

Skuffelse på det niveau kan næsten ikke beskrives. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Den 22-årige skytte ved ikke helt præcis, hvad der gik galt.

- Vi skulle have lukket et mål mindre ind. Rent taktisk tror jeg ikke, jeg lige kan svare på det nu, vi skal nok lige se kampen på video først. Så må vi samle op på det de næste par dage, og så er jeg sikker på, vi nok skal finde en løsning.

Var I mærket af presset fra omgivelserne?

- Det synes jeg ikke. Jeg synes faktisk, vi håndterer dem rigtigt godt langt hen ad vejen, og vi fører, da der ikke er meget tilbage af kampen. Vi har egentlig styr på det, men hvad der lige sker til sidst… Vi lukker dem ind i kampen med nogle fejl, og det skal vi selvfølgelig have kigget på, hvordan vi kan gøre bedre.

Er de favoritter nu?

- Ja, det må de være. Man siger jo, hjemmebanen betyder meget – det har den så ikke lige gjort i denne serie. Men hjemmebane i tredje kamp må være en fordel, siger Lasse Møller, der ikke tillægger GOG’s unge gennemsnitsalder nogen betydning overhovedet.

- Vi fik det samme at vide før kampene mod Skjern. Men i en DM-finalekamp tre kan det sgu være lige meget, om man er to år eller 46. Det er håndbold, og begge hold er nået hertil, så jeg føler, det er lige allerede der.

