Tæt kamp i Danmarks gruppe: Nu er de uden semi-chance

De norske semifinaledrømme lever ved VM i herrehåndbold.

Søndag slog Norge Egypten med cifrene 32-28 i Jyske Bank Boxen i Herning i begge holds første kamp i mellemrunden.

Sejren giver Norge fire point i mellemrundegruppe 2. Danmark og Sverige indtager i øjeblikket de to pladser, der giver adgang til semifinalerne, med seks point hver.

Egypten havde allerede før kampen lange udsigter til semifinalerne. De drømme er nu definitivt slukket, da egypterne kun har et enkelt point med to kampe tilbage.

Norge skulle søndag bruge lidt tid på at komme i gang oven på torsdagens nederlag til Danmark. Egypten kom således foran 3-0, før nordmændene for første gang fik sendt bolden i mål.

Herfra gik der dog ikke længe, før der var lighed på måltavlen.

Norge overtog langsomt kontrollen, men sjusket spil og tekniske fejl gjorde, at de ikke for alvor trak fra. Sander Sagosen og co. kunne gå til pause med en føring på 16-14.

Heller ikke efter pausen fandt Norge storspillet frem.

Med et kvarter tilbage af kampen var egypterne kun bagud med et enkelt mål. Men nordmændene formåede at holde dem bag sig, så sejren til sidst var en realitet.

Tidligere søndag vandt Ungarn over Tunesien med cifrene 26-21 i samme gruppe.

