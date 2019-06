Tæt på titlen - men først gik konen i fødsel

AALBORG (Ekstra Bladet): Gul guldglæde i Aalborg. GOG tog overraskende sejren på udebane i det første af måske tre slag om årets danske mesterskab, da de unge fynboer vandt 33-30 over Aalborg Håndbold efter 16-14 føring ved pausen.

Landsholdsaktuelle Lasse Møller bankede 12 scoringer ind på imponerende 21 forsøg, så intet under, hvis manden skal have iset højre skulder ned de næste par dage. Niclas Kirkeløkker, der missede VM med en skade, hamrede tilsvarende ni bolde i boksen, så de to ungtyre til sammen noterede sig for 21 af 33 basser ved Limfjorden.

Arnor Atlason skulle have været på scenen inden den første kamp i DM-finaleserien i Aalborg, men den gamle storspiller og nuværende assistenttræner i Aalborg Håndbold dukkede ikke op en lille time før kampstart.

Afbuddet var dog acceptabelt, kan man sige. Konferencieren kunne nemlig annoncere følgende:

- Hans kone er sgu lige gået i fødsel! Vi håber, han er her til anden halvleg…

Islændingen dukkede dog op kort før kampen og var med til at styre de rutinerede Aalborg-drenge mod de mere ungdommelige GOG’ere i et smadrende udsolgt Aalborg Gigantium. Det vil sige ca. 5000 fortrinsvis nordjyder inden for i kæmpe-arenaen.

Mens fødslen forhåbentlig var vel overstået inden kampstart, så havde Arnor Atlason og DM-favoritterne fra Limfjorden større problemer med at holde styr på de viltre fynboer, der måtte ud i tre kampe og senest var i hårdhændet aktion i torsdags i den afgørende semifinale mod Skjern.

Aalborg havde haft en hel uges pause til at tune offensiv og defensiv, men nordjyderne måtte så til gengæld undvære islandske Omar Ingi Magnusson.

Den 22-årige venstrehånd, der har leveret ikke færre end 169 kasser og forrygende 140 assists i sæsonen, blev strakt hårdhændet til gulvet sidste søndag i Silkeborg, og selv om han ved den lejlighed blev rimpet og lappet sammen med et sår i baghovedet, så blev han ikke klar til det første brag i finaleserien.

Slaget mod Bjerringbro-Silkeborg var alligevel så voldsomt, at den unge islænding har pådraget sig en hjernerystelse.

Det skulle vise sig, at savnet af den islandske skarpskytte blev tungt for aalborgenserne, der gennem første halvleg ofte førte med en eller to scoringer – men kom bagud med to efter et par dumme fejl op til pausen. GOG gik i kabinen med en føring på 16-14.

Fynboerne blev anført af stortalentet Lasse Møller, der nåede op på 12 scoringer, da han havde fyret af for 20. gang (!) og bragt GOG foran på straffe ved 30-27 tre minutter før tid. Umiddelbart efter scorede en anden stor profil, Niclas Kirkeløkke, til 31-27 i kontra og tomt mål efter et misset nordjysk indspil til stregen.

Kampen endte med fynsk triumf 33-30, og nu er der lagt op til det første guld til GOG i umindelige tider, når GOG torsdag tager mod Aalborg i andet heat af ræset om årets guldmedaljer.

