Tager konsekvensen og aflyser alt

Der bliver ingen landskampe eller samlinger for de danske håndboldlandshold i maj og starten af juni.

Grundet coronakrisen aflyser Dansk Håndbold Forbund (DHF) både landskampe og landsholdssamlinger et stykke frem i tiden.

Det meddeler forbundet på sin hjemmeside.

Damelandsholdet skulle have mødt Japan i to landskampe i slutningen af maj, mens herrelandsholdet skulle have været samlet i starten af juni. Begge dele er nu aflyst.

Det ærgrer sportschef Morten Henriksen.

- Jeg er virkelig ked af, at vores mange fans heller ikke i denne omgang får mulighed for at komme ind og se vores landshold. Det er virkelig ærgerligt - ikke kun for vores fans, men for os alle omkring håndbolden, siger han.

- Vi er klar over, at vi fortsat kigger frem mod en usikker tid, og derfor prøver vi at planlægge forskellige scenarier ud fra den kalender, som det Europæiske Håndbold Forbund (EHF) har fremlagt. Som jo desværre også er forbundet med usikkerhed.

Usikkerheden med hensyn til coronakrisen gør, at det er meget svært for DHF og andre forbund at planlægge ting til sommeren.

Men Morten Henriksen vil stadig forsøge at se, om det er muligt at planlægge aktiviteter i sommeren.

- Vi håber i hvert fald, at vi i samarbejde med TV2 kan afvikle og vise håndboldkampe i sommeren, så vores fans igen kan nyde landsholdshåndbold.

Om det så bliver med tilskuere i hallen eller med fans foran skærmen, vil tiden vise, siger han.