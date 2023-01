Tager pis på dansk fodboldstjerne

De næste mange år kan den danske stjerne Mathias Gidsel se frem til at lære Berlin at kende. Endda rigtig godt.

I sommer skiftede han til Füchse Berlin, og allerede i december blev kontrakten forlænget til 2028. I den tyske hovedstad er han holdkammerat med landsmændene Hans Lindberg, Jacob Holm og Lasse Andersson.

Med Lindbergs seks år i Berlin har han været en god støtte fra Gidsel.

- Lindberg har været der i mange år og vist mig rundt i Berlin og vist alle skjulestederne, var jeg lige ved at sige. Jacob Holm har også vist mig meget. Jeg har heldigvis mange år til at opleve den.

- Vi er ikke kun håndboldspillere. Vi er også private mennesker, der skal ud og have nogle oplevelser. Der er noget at se i Berlin, siger Gidsel til Ekstra Bladet.

Den 23-årige Füchse-profil er blandt de største stjerner på det danske landshold. Foto: Tariq Mikkel Khan

Kender 'Gribben fra Kerteminde'

For Bundesliga-fodboldklubben Hertha Berlin spiller danske Oliver Christensen.

- Jeg har faktisk ikke været ude og se fodboldklubberne endnu, men det skal jeg have gjort. Der er også basketball og ishockey. Vi var ude og se EM i basketball i Mercedes-Benz Arena. Det var en fantastisk oplevelse.

- Vi kender hinanden fra den tid, vi boede i Odense. Jeg glæder mig til at skulle ud og se ham stå på mål. Vi har endnu ikke mødtes så meget i byen.

Oliver Christensen er Herthas førstemålmand. Klubben ligger nummer 15 ud af 18 i Bundesligaen. Foto: Soeren Stache/Ritzau Scanpix

- Vores sæsoner ligger lidt rodet oven i hinanden, men vi har set hinanden til en kop kaffe, og jeg glæder mig til, at han inviterer mig til fodbold, når han lige får skrevet til mig med billetter, så må vi se, om han kan holde målet rent.

Det vil i så falde blive gengældt.

- Jeg vil rigtig gerne give ham muligheden for at komme ind og se en fyldt hal i stedet for det der ude på det olympiske stadion. Det kan være lidt op ad bakke, når der er plads til 75.000 mennesker, siger han med et stort smil.

Hans egen hjemmebane, Max-Schmeling-Halle, har plads til små 12.000 tilskuere.

Lindberg og Gidsel er holdkammerater både på landsholdet og i klubregi. Foto: Jens Dresling

Lindberg færdig i Füchse

Holdkammerat Hans Lindberg får ikke forlænget sin kontrakt med Füchse Berlin til sommer.

- Jeg synes, at han igen og igen har bevist, hvor dygtig han er. Han bliver ved med at imponere mig, men jeg kan godt forstå fra klubbens side, hvis de har fået et tilbud fra en anden eller har valgt at gå en anden vej, så er det sådan, det må være. Sådan er vores verden også.

- De har jo en kontrakt, og når den udløber, har klubben mulighed for at vælge noget andet, og det har de valgt. Så kan jeg være enig eller ej. Man kunne nok godt forestille sig, hvad jeg var, men det er klubbens ret, siger Gidsel.

Fredag spiller danskeren og landsholdskammeraterne deres første VM-kamp, når Belgien venter i Malmø.