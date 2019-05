Taget for kokain: Dansk klub flår kontrakt itu

Svensk håndbold blev denne weekend ramt af en doping-skandale, da det kom frem, at en svensk håndboldspiller er blevet testet positiv for kokain.

Og nu kan Ekstra Bladet afsløre, at det drejer sig om 41-årige Dan Beutler, der tidligere på året underskrev en et-årig aftale med GOG for den kommende sæson.

Det er endnu uvist, hvordan han står i forhold til en eventuel karantæne, da svaret på B-prøven endnu afventer, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger får det under alle omstændigheder konsekvenser for hans ansættelse i GOG.

For den fynske traditionsklub har slet og ret valgt at rive kontrakten over, efter Dan Beutler har været i Danmark for at forklare sin sag overfor fynboerne.

Dermed kommer den svenske keeper ikke i aktion for GOG i den kommende sæson.

Beutler har 71 svenske landskampe på CV’et og har nydt en stor udlandskarriere hos blandt andre hos Flensborg-Handewitt og hedengangne HSV Hamburg.

Ekstra Bladet har været i kontakt med GOG-direktør Kasper Jørgensen, men han ønsker ikke at kommentere på sagen.

Overfor svenske Expressen udtalte Beutler sig om sin fremtid, inden hans navn nu er kommet frem.

- Min største drøm er at kunne spille håndbold igen. Lige nu er det en rigtig lang proces, jeg er på vej igennem, lød det fra den svenske håndboldspiller.

Dan Beutler har senest spillet i den svenske liga for HK Malmö.

