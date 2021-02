- Tak for det største los i røven

29-årige Kathrine Heindahl er professionel i russiske CSKA Moskva og stregspilleren har været en krumtap på det danske håndboldlandshold ved de fem seneste slutrunder.

Men gennembruddet kom relativt sent, fordi hun som helt ung også prioriterede almindeligt gymnasieliv, fester og andet end håndbold.

- Tak til Klavs Bruun for at give mig et ordentlig los i røven. Det var det, der skulle til, før jeg for alvor tog det seriøst på anden måde, end jeg har gjort tidligere, siger hun i podcasten Atleter uden Filter.

Heindahl fik debut på landsholdet helt tilbage i 2010, men fik kun nogle få kampe før 2015, hvor hun så blev sorteret fra som den næstsidste før VM i Danmark.

- Det er det største los i røven, jeg nogensinde har kunnet få. Nej, hvor jeg græd over at misse det mesterskab på hjemmebane, men det var det bedste, der kunne ske i forhold til at nå, hvor jeg er i dag. Jeg tænkte 'det her skal jeg aldrig prøve igen', fortæller Heindahl.

En voldsom træningsindsats i perioden derefter gjorde, at hun kom med til EM 2016, og siden har været med til alle slutrunder med landsholdet.

I alt er det blevet til 84 A-landskampe og 156 mål for stregspilleren, der i sommer forlod Odense Håndbold for den russiske drøm og tidligere har spillet i Randers, TTH Holstebro og GOG.

Med 11 sejre i 14 kampe i denne sæsons Champions League har Heindahl og CSKA Moskva foreløbig spillet sig videre til 1/8-finalerne i marts, hvor slovenske Krim er modstanderen.

I den hjemlige liga deler man førstepladsen med Rostov-Don, men har dog spillet to kampe flere end rivalerne i toppen.

Til december gælder det VM i Spanien med det danske kvindelandshold.

