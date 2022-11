Taler ud efter chokfyring: - Jeg er overrasket

Tirsdag kom det frem, at Klavs Bruun Jørgensen er blevet fyret som cheftræner i SønderjyskE kun et år efter, at han blev ansat.

Nu taler den tidligere cheftræner ud om fyringen.

- Jeg er overrasket over, at fyringen kommer så tidligt, siger Klavs Bruun Jørgensen til Ekstra Bladet.

- Det er en del af gamet, når vi ikke har hentet flere point, men jeg synes, det er alt for hurtigt, tilføjer han.

Svingende resultater og seks point efter ti kampe har altså betydet, at bestyrelsen i den jyske klub nu giver dødsstødet til cheftræneren efter blot 12 måneder på posten.

Vejle-kollaps, Næstved-målfest og fatalt Sønderjyske-nederlag: Her er alle rundens mål fra Nordic Bet Ligaen

Annonce:

Kom som en overraskelse

Fyringen kom som et lyn fra en klar himmel for den garvede håndboldtræner. Han fortæller til Ekstra Bladet, at han blev indkaldt til et møde hos to medlemmer af klubbens bestyrelse, som overbragte den dårlige nyhed.

- Det kom som en overraskelse. Det siger jo sig selv, når jeg er glad for jobbet, og jeg følte, at jeg kunne komme videre med det projekt, der var i gang nu, siger han.

SønderjyskE skrev i en pressemeddelelse tirsdag, at man tager konsekvensen af, at man ikke er lykkedes med at forløse holdets potentiale. Klavs Bruun Jørgensen mener dog, at han ikke har fået tid nok, og at han ikke var færdig med at sætte sit aftryk på klubben.

- Jeg føler ikke, at jeg var færdig med mit arbejde. Jeg sagde også på mødet, at jeg har haft en god fornemmelse, og at jeg godt kunne se mig selv fortsætte, siger han.

- Jeg synes helt klart, at det var for tidligt for mig. Andre udefra må jo vurdere, om de er uenige. Klubben skal jo ikke vente, hvis de virkelig er utilfredse, og de har åbenbart haft en fornemmelse af, at løbet var kørt for mig.

Annonce:

Et forkert match

48-årige Klavs Bruun Jørgensen overtog trænerjobbet, da den tidligere landstræner Jan Pytlick blev fyret af SønderjyskE i november 2021.

- Jeg er ikke skuffet over mig selv, men jeg er da ærgerlig. Man evaluerer jo altid efter, at man er blevet fyret, men jeg er godt tilfreds med det arbejde, jeg har gjort for klubben, siger han og fortsætter:

- Det handler jo om, at bestyrelsen synes, at det er et forkert match. Man får jo sjældent hele sandheden, og det kan man ikke gøre så meget ved.

Bruun Jørgensen fortæller, at han havde set sig selv fortsætte til kontrakten var udløbet.

- Jeg er da forundret over, at man ikke kan se, at det skal være mig ved roret, men jeg kan hverken gøre fra eller til nu, siger han.

- Mener du, at du har fået de bedste forudsætninger for at kunne gøre dit arbejde?

- Det har jeg ingen kommentarer til, siger han.

På trods af fyringen håber Klavs Bruun Jørgensen, at der stadig er klubber, der kan være interesseret i ham som deres fremtidige cheftræner.

Annonce:

- Nu skal jeg først og fremmest lige trække vejret. Jeg synes, fyringen kom meget hurtigt, og i forhold til mit CV, så er det jo ikke et godt salgsargument. Jeg synes dog, at jeg stadig har noget at byde på, siger han.

- Så må vi se, hvad fremtiden bringer.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kom med i kulissen: Sådan lever de danske stjerner

Her begyndte Holger Runes eventyr

Klippen i kulissen: Sådan fandt han Holger

Brøndbys nye trumfer: Klar til stor udskiftning