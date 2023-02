Team Esbjerg afværger pointtab efter sløv start

Team Esbjergs håndboldkvinder holder sig stadig til i jagten på grundspillets førsteplads, hvis Odense Håndbold går i stå inden slutspillet.

Tirsdag aften reducerede vestjyderne afstanden op til fynboerne, så den nu blot lyder på to point. Det skete med en 26-24-sejr ude over Silkeborg-Voel.

Det endte dog med at blive en langt vanskeligere kamp for de esbjergensiske favoritter, end der var lagt op til på forhånd mod rækkens nummer syv. Undervejs var gæsterne bagud med seks mål.

- Der var mange ting, der ikke fungerede i første halvleg. Men folk skal have cadeau for at hive sig selv op.

- Vi gik ikke i panik, og vi tog en bold ad gangen og indhentede dem stille og roligt, siger Esbjerg-keeper Anna Kristensen til TV 2 Sport.

Det var selvforskyldt, at Esbjerg fik en uventet hård dag på halkontoret. En hurtig kavalkade af Esbjerg-fejl var medvirkende til, at hjemmeholdet kunne trække fra til 5-1 og senere 14-8.

Det fik en arrig og uforstående Jesper Jensen til at tage en timeout. Opsangen og dessinerne virkede, for fem minutter efter pausen var der fuld kontakt, da Kristine Breistøl scorede til 15-15 i kontrafasen.

Siden fik Esbjerg også opbygget et forspring på et par mål med stor hjælp fra holdets mange dygtige nordmænd. Farligst af alle var Henny Reistad med ni fuldtræffere.

I slutfasen fik Esbjerg-stregen Kaja Kamp rødt kort for at sende et straffekast lige i lampen på en velspillende Filippa Idéhn i hjemmeholdets mål.

Silkeborg-Voel lavede dog for mange sjuskefejl i angrebsspillet til at bjærge et point, og gæsterne vandt med to overskydende mål.