Team Esbjerg-direktør: Final 4 kan sikre klubbens fremtid

I sidste uge tog Team Esbjerg føringen mod rumænske CSM Bucuresti med cifrene 26-25 i det første kvartfinaleopgør af kvindernes Champions League.

Søndag venter returopgøret i Esbjerg, og her kan vestjyderne kvalificere sig til Final 4 som det første danske kvindehold siden FC Midtjylland i 2014.

En sådan bedrift udløser både penge og prestige og kan få stor betydning for klubben, vurderer direktør Hans Christian Warrer.

- Sportsligt betyder det utrolig meget, for er man blandt de bedste i Europa, bliver man også attraktiv for mange spillere. Derudover er der en økonomisk gevinst, som kan hjælpe os med at fastholde positionen som et af Europas bedste hold, siger han.

At medgang tiltrækker store profiler, har Hans Christian Warrer selv oplevet som direktør. De seneste seks sæsoner i Bambusa Kvindeligaen har Esbjerg vundet tre gange og anses også som favorit i indeværende sæson.

I sommeren 2021 lykkedes Esbjerg med at hente den norske profil Henny Reistad, som i næste sæson får selskab af landsholdskollegaen Nora Mørk, der i efterhånden nogle år har været at betragte som en af de bedste spillere i verden.

Sidstnævnte kontaktede selv Esbjerg forud for skiftet, fortæller Hans Christian Warrer.

- Det er en konsekvens af den succes, vi har haft. Nora Mørk henvendte sig selv til klubben, fordi vi spiller med i toppen af den danske liga, men også Champions League. Det er med til at gøre det attraktivt at komme til Esbjerg, siger han.

Andre Esbjerg-stjerner tæller Mette Tranborg, Rikke Poulsen, Kristine Breistøl og Sanna Solberg. Og så kommer Kathrine Heindahl til klubben fra næste sæson.

Kommer Esbjerg i Final 4, er holdet ifølge Esbjerg-direktøren sikret en sum på 50.000 euro svarende til 372.000 kroner. Det beløb tildeles således det hold, der kommer på fjerdepladsen.

Bronze-, sølv- og guldvinderen tildeles henholdsvis 100.000, 150.000 og 200.000 euro. Eventuelle præmiesummer skal geninvesteres i klubben, fortæller Hans Christian Warrer.

- Vi er ikke ligesom enhver anden virksomhed, som skal give et afkast til ejerne. Det vigtigste for os er, at der er balance i klubben, siger han.

Den strategi skal samtidig tjene til at øge chancerne for at nå den største milepæl i europæisk håndbold. Også selv om klubben har oddsene imod sig.

- Ser vi på den lange bane, er det at kvalificere sig til Final 4 en succes i sig selv, men den ultimative drøm er at vinde turneringen. Samtidig er vi oppe imod nogle klubber, som har et væsentligt større budget end vores.

- Men det er ikke altid pengene, der vinder en turnering. Drømmen lever, siger Team Esbjerg-direktøren.

Søndag tager Team Esbjerg imod rumænske CSM Bucuresti i kvartfinalens returopgør. Lykkes det Esbjerg at holde føringen, skal klubben spille Final 4 i Budapest 4. og 5. juni.