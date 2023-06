Team Esbjerg er dansk mester

Team Esbjerg smadrede Odense Håndbold med 34-21 og kan for første gang siden 2020 kalde sig dansk mester

Efter to års fravær er Team Esbjerg tilbage på tronen i dansk kvindehåndbold.

Torsdag blev vestjyderne danske mestre efter endnu en sejr over de seneste to års mestre fra Odense Håndbold i finale nummer to.

Team Esbjerg kunne have nøjes med uafgjort, men vandt i egen hal med hele 34-21 efter en dominerende indsats, hvor Odense aldrig formåede at skabe spænding.

Jesper Jensens mandskab har nu vundet det danske mesterskab tre gange i de seneste fem sæsoner. Med DM-triumfen fik Esbjerg revanche over fynboerne, der sidste år slog netop Esbjerg i finalerne.

Torsdagens kamp blev Ulrik Kirkelys sidste som Odense-træner. Han forlader den fynske klub for at stå i spidsen for ungarske Györ.

Team Esbjerg gik ind til torsdagens finale med kun tre dages hvile i benene efter at have deltaget i Champions Leagues Final 4-stævne i sidste weekend.

Her blev det til to smertelige etmålsnederlag, men esbjergenserne var i den grad ovenpå igen torsdag.

Hjemmehold fik en drømmestart. Efter ti minutter lobbede Marit Røsberg bolden over Martina Thörn i Odense-målet til stillingen 8-3. Det fik Ulrik Kirkely til at trykke på timeoutknappen.

Odense-trænerens dessiner hjalp en smule. Gæsterne fik i hvert fald sørget for, at Esbjerg ikke trak yderligere fra. Efter 20 minutter var holdene således stadig adskilt af fem mål.

Odense havde blandt andet svært ved at få bolden forbi Esbjerg-målvogter Anna Kristensen. Det udnyttede hjemmeholdet til frem mod pausen at øge føringen en smule, så der efter de første 30 minutter 18-12.

Efter en - af begge hold - lidt sløset start på anden halvleg, førte Esbjerg fortsat med seks mål med 20 minutter tilbage. Men så gik det yderligere ned ad bakke for Odense.

Gæsterne var i frit fald og bagud med ti mål med et kvarter igen. Althea Reinhardt fik efter en lang skadespause comeback i Odenses mål, men landsholdskeeperen kunne altså ikke ændre på begivenhedernes gang.

Da Kristine Breistøl med ti minutter tilbage gjorde det til 29-17, virkede kampen endegyldigt afgjort, og så kunne de godt gøre guldmedaljerne klar i Blue Water Dokken i Esbjerg.