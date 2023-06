Team Esbjerg er trætte af uprøvede dommere

Team Esbjerg var på vej til at levere et kæmpe comeback i bronzekampen ved Champions Leagues Final 4, men et par kendelser i Györs retning blev afgørende.

Det var i hvert fald den følelse, vestjyderne stod med efter ellers at være kommet tilbage fra 9-18 mere end halvvejs i kampen.

- Det er vildt bittert at føle, at det er et par tvivlskendelser, som afgjorde det, siger den erfarne stregspiller Kathrine Heindahl.

- Det havde ikke været nogen svær kamp at dømme hele vejen. Det bliver svært at dømme kampe, når det bliver tæt til sidst, og der synes jeg ikke helt, det gik vores vej.

Det var et tyrkisk dommerpar, som i slutminutterne både overså et straffekast på Kristine Breistøl og dømte en tynd fejlscreening, da Nora Mørk ellers udlignede.

Fejldommene var ikke overraskende for træner Jesper Jensen, men det gør dem ikke mindre irriterende.

- Det har været sådan i mange år. Selv Champions League har jo været lidt et prøvescenarie for dommere, der skal dømme slutrunder.

Vi har vænnet os til det, men alligevel vænner man sig aldrig til det. Det er politik, lyder det fra Esbjerg-træneren.

Det danske hold kiggede dog også indad, hvor en beskæmmende mangel på træfsikkerhed i første halvleg bragte det i en situation, hvor det halsede efter hele vejen.

- De første 22 minutter kan koges ned til brændte chancer. I de sidste otte inden pausen synes jeg, vi blev for slappe i vores beslutninger og tog for mange chancer, for vi spillede os til de åbne chancer, lyder det fra træneren.

Det var hans egen landsholdsanfører Sandra Toft, som i Györ-målet pillede pynten fuldstændig af sine landsmænd. Hun var på et tidspunkt oppe over 73 i redningsprocent langt inde i første halvleg.

Med et smil på læben bekendtgjorde han, at Toft ikke længere var aktuel til landsholdet efter den præstation mod hans klubhold, inden han uddelte roser til keeperen.

- Hun stod klogt. Vi skød hende der, hvor hun forventede, boldene kom. Vaneskuddene kommer, når man er presset, og energien er lidt nede, og de bolde tager Sandra Toft.