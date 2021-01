Team Esbjerg falder fra i toppen

Team Esbjergs danske mestre tabte for blot anden gang i Bambusa Kvindeligaen, da udekampen mod Nykøbing F. Håndboldklub endte med nederlag på 28-32.

Dermed mistede Team Esbjerg terræn i den absolutte top, hvor vestjyderne på det seneste har ført an sammen med Odense Håndbold og Viborg HK.

De to sidstnævnte sejrede begge onsdag og har dermed begge 30 point for 17 kampe, mens Team Esbjerg på tredjepladsen bliver på 28 point.

Kampen var jævnbyrdig indtil stillingen 8-8, så fandt Nykøbing F. et gear, som mesterholdet slet ikke kunne følge.

Hjemmeholdet scorede hele syv gange i træk til føring 15-8, og ved pausen stod det 19-12.

Team Esbjerg var ikke i nærheden af at bringe spænding til opgøret i anden halvleg. Holdet var hele tiden bagud med mellem fem og otte mål, og først i de døende minutter blev afstanden reduceret til fire mål.

Med sejren har Nykøbing F. 19 point på sjettepladsen.

I København måtte Odense kæmpe hårdt for sejren over Ajax på 30-28. Ved pausen var det helt lige, og Ajax havde føringen i starten af anden halvleg, inden fynboerne fik bedre fat.

Men Ajax spillede overraskende med om point indtil en afbrænder med et minut tilbage.

Det andet tophold, Viborg, havde nemmere ved at sikre to point ude mod Horsens.

Horsens var med indtil 14-15 i starten af anden halvleg, men så trak Viborg fra med fem mål i træk og slap aldrig grebet igen.

Herning-Ikast avancerede til fjerdepladsen og fortsatte sin sejrsstime på hjemmebane, hvor København blev slået med 24-19.

Midtjyderne førte 13-8 ved pausen, men København kæmpede sig tilbage og bragte fuld balance tre gange.

Fra 18-18 var Herning-Ikast dog klart bedst, og de sidste minutter blev vundet med 6-1. Dermed kom Herning-Ikast på 23 point, mens København på femtepladsen har 22.

Nummer otte, Silkeborg-Voel, vandt hjemme med 27-21 over Aarhus United, der ligger på syvendepladsen.

Randers avancerede til niendepladsen med udesejren på 25-24 over Holstebro, og i det vaskeægte bundopgør blev Vendsyssel noteret for sæsonens første sejr på 28-24 over Skanderborg.