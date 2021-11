Team Esbjerg fortsætter sejrsstime mod Randers

Team Esbjerg er nu oppe på ti sejre i træk i kvindernes håndboldliga efter at have indledt med sæsonen med to nederlag.

Onsdag var det Randers HK, der fik ørerne i den vestjyske håndboldmaskine. Team Esbjerg vandt 29-21 efter at have skruet bissen på til sidst.

Sejren sender Jesper Jensens tropper op på andenpladsen i Bambusa Kvindeligaen med 20 point for 12 kampe. Odense Håndbold fører efter en suveræn sæsonstart, der har budt på 12 sejre i 12 kampe.

Randers har tabt seks af sine seneste syv kampe og ligger på niendepladsen med otte point.

Efter en jævnbyrdig indledning trak Esbjerg fra frem mod pausen, hvor der stod 16-12 i vestjysk favør. Forskellen mellem de to hold forblev på fire-fem mål, indtil Esbjerg mod slutningen altså trak fra.

Skanderborg og Herning-Ikast mødtes også onsdag. Her tog sidstnævnte en knusende sejr på 29-16 efter at have ført 16-5 ved pausen. Herning-Ikast har nu 17 point på fjerdepladsen. Skanderborg har syv point på 11.-pladsen.

Der blev også spillet håndbold i herrernes liga onsdag. Her spillede Sønderjyske og Fredericia 26-26 og fik altså et point hver.

Fredericia, som ligger nummer fire i tabellen, var tidligt i anden halvleg nede med fire mål. Sønderjyske ligger på en tiendeplads.