Team Esbjerg går i stå og taber til ungarere i CL

Team Esbjerg led søndag et overraskende nederlag i Champions League.

På hjemmebane tabte vestjyderne med 21-24 til ungarske FTC-Rail Cargo, der var ramt af coronavirus i truppen. Derfor var gæsterne mødt op til kampen uden flere profiler.

Cheftræner Jesper Jensen kunne før pausen se sine spillere slå et hul på fire mål frem mod et skidt spillende ungarsk mandskab. Men i anden halvleg gik det fuldstændig galt for de danske værter.

Forspringet på 13-9 blev stille og roligt ædt op, og de ungarske gæster fik udlignet til 16-16.

Gæsterne kværnede videre, og med syv et halvt minut tilbage kaldte Jesper Jensen en timeout i et forsøg på at vende kampbilledet. På det tidspunkt var ungarerne foran 20-19.

Det gik dog forsat FTC-Rail Cargos vej inde på banen, og i stedet for en vestjysk udligning fik gæsterne slået et hul på fem mål.

Det lykkedes til sidst esbjergenserne at få pyntet på resultatet med kampens to sidste scoringer.

Nederlaget betyder, at Esbjerg blot har to point efter tre kampe i Champions Leagues gruppe A.